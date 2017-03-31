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В Твери изменится схема движения трех автобусных маршрутов

31 Марта 2017 13:41
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По просьбе местных жителей, администрация Твери внесла изменения в указанные ими автобусные маршруты.

Решение об изменении было принято специальной комиссией по разработке документа планирования после ряда обращений граждан.

С 1 апреля 2017 изменится  схема движения по маршруту регулярных перевозок № 56 «Речной вокзал - площадь Конституции». Автобусы будут ездить через посёлок Красное Знамя по следующим улицам: площадь Конституции, улица Паши Савельевой, улица Коммуны, улица 1-я Вагонников - улица 26 Июня - далее по действующему маршруту.

С 10 апреля изменится схема двидения по маршрутам регулярных перевозок:

- № 2 «Южный – Мигалово». Автобусы будут ходить через посёлок Крупской по следующей схеме: улица Левитана, улица Можайского, Бурашевское шоссе, улица Южная, улица Конечная, улица Тургенева, Бурашевское шоссе, улица Можайского, улица Левитана – далее по действующему маршруту.

- № 27 «Мамулино – Энергоремонт». Автобусы будут ходить через железнодорожный вокзал по следующей схеме: улица Оснабрюкская, улица Дружинная, улица Освобождения, Волоколамское шоссе, улица Лермонтова, Октябрьский проспект, Волоколамский путепровод, улица Коминтерна, ж/д вокзал, улица Коминтерна, Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект – далее по действующему маршруту, сообщает Управление информации Администрации города Твери

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Метки: автобусные маршруты Твери изменения схема движения
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Комментарии (5)

  • Garykus 
    Неделю назад было что еще и 154 автобус станет ездить через Речной

https://tvernews.ru/news/219747/
    31.03.2017 13:58
    0 | 0

    • Житель подземелья 
      Кстати, вы у нас вроде кухню ПАТП-1 знаете, что там со вводом валидаторов творится? В нескольких автобусах уже видел, в части видел вырезанные куски поручней (временно обмотанные изолентой) судя по всему под их установку. Когда запуск системы? Прочую кучку вопросов озвучу потом, под соответствующей новостью)))
      31.03.2017 14:02
      0 | 2

      • Garykus 
        Ну так специалисты инвестора ведут протяжку проводов под установку валидаторов. Вся установка валидаторов не потратит бюджетных денег. По отчетам на сайте ПАТП-1 можно увидеть что  ПАТП-1 будет покупать кассовую ленту для печати отчетов по итогам смены. Вроде как должны успеть к Маю 2017г..
        31.03.2017 14:48
        0 | 0

        • Житель подземелья 
          Кстати, а каким образом инвесторы надеются отбить бабло, вложенное в сей проект? Тариф поднять так просто РЭК не даст (да и закон вроде что-то там говорит про "не чаще раза в год"), чисто на продаже проездных или еще чего придумают? Не в курсе?
          31.03.2017 15:31
          1 | 0

          • Garykus 
            Чисто мое мнение по идее ЕСПБ должны перевести в электронный вид, и только тогда по существующему федеральному законодательству можно будет требовать от МинСоцзащиты населения (которые компенсируют деньги за проезд По ЕСПБ) в полном объеме.

Сейчас ПАТП-1 теряет порядка 100 млн компенсации по ЕСПБ, из-за отсутствия электронного учета.
По данным КСП Тв. Обл. (контрольно счетной палаты)  в первые 6 месяцев 2016 года МУП ПАТП-1 перевезло пассажиров по ЕСПБ (учет велся путем выдачи каждому пассажиру предъявившему ЕСПБ специального талона) на сумму более 107 млн. рублей, из которых МУП ПАТП-1 получило компенсации только 57млн, остальные деньги по существующему федеральному законодательству без электронного учета затребовать для возмещения юридически невозможно.

Вот и получается что без электронного учета убыток в год порядка 100 млн рублей.
            31.03.2017 16:14
            0 | 0
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