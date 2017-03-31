В Твери изменится схема движения трех автобусных маршрутов

По просьбе местных жителей, администрация Твери внесла изменения в указанные ими автобусные маршруты.

Решение об изменении было принято специальной комиссией по разработке документа планирования после ряда обращений граждан.

С 1 апреля 2017 изменится схема движения по маршруту регулярных перевозок № 56 «Речной вокзал - площадь Конституции». Автобусы будут ездить через посёлок Красное Знамя по следующим улицам: площадь Конституции, улица Паши Савельевой, улица Коммуны, улица 1-я Вагонников - улица 26 Июня - далее по действующему маршруту.

С 10 апреля изменится схема двидения по маршрутам регулярных перевозок:

- № 2 «Южный – Мигалово». Автобусы будут ходить через посёлок Крупской по следующей схеме: улица Левитана, улица Можайского, Бурашевское шоссе, улица Южная, улица Конечная, улица Тургенева, Бурашевское шоссе, улица Можайского, улица Левитана – далее по действующему маршруту.

- № 27 «Мамулино – Энергоремонт». Автобусы будут ходить через железнодорожный вокзал по следующей схеме: улица Оснабрюкская, улица Дружинная, улица Освобождения, Волоколамское шоссе, улица Лермонтова, Октябрьский проспект, Волоколамский путепровод, улица Коминтерна, ж/д вокзал, улица Коминтерна, Волоколамский путепровод, Октябрьский проспект – далее по действующему маршруту, сообщает Управление информации Администрации города Твери