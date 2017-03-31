9 апреля в Твери пройдёт Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Феерия талантов».
К участию в конкурсе приглашаются: вокалисты, инструменталисты, ведущие, артисты театрального и циркового направлений, хореографические коллективы, театры мод, творческие коллективы, отдельные исполнители, учащиеся и педагоги детских школ искусств, музыкальных школ, училищ и колледжей, учреждений дополнительного образования, домов и центров детского народного творчества, студенты учебных заведений, непрофессиональные и профессиональные исполнители, участники художественной самодеятельности, хоры, оркестры, ансамбли. Также в конкурсе могут участвовать преподаватели коллективов и профессиональные исполнители.
На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки программы, с учетом возраста исполнителей.
НОМИНАЦИИ :
инструментальное творчество
концертмейстерское творчество — педагог, педагог и ученик
вокальное творчество
патриотическая песня
авторская песня
молодые композиторы и барды
танцевальное творчество
театр мод (театры мод и молодые модельеры)
оригинальный жанр ( цирковое искусство и другое)
художественное чтение
другие номинации (в соответствии с принятыми заявками)
В состав жюри входят ведущие представители культуры и искусства, профессиональные режиссеры, музыканты, вокалисты, хореографы, доценты, профессора высших учебных заведений России.
Также в программе конкурса - мастер-классы, методическая и практическая помощь участникам и педагогам.
Заявки принимаются до 8 апреля. Конкурс пройдёт в д/к "Металлист".
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