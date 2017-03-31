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В Твери пройдёт Международный конкурс музыкального и хореографического искусства

31 Марта 2017 13:20
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9 апреля в Твери пройдёт Международный конкурс музыкального и хореографического искусства «Феерия талантов».

К участию в конкурсе приглашаются: вокалисты, инструменталисты, ведущие, артисты театрального и циркового направлений, хореографические коллективы, театры мод, творческие коллективы, отдельные исполнители, учащиеся и педагоги детских школ искусств, музыкальных школ, училищ и колледжей, учреждений дополнительного образования, домов и центров детского народного творчества, студенты учебных заведений, непрофессиональные и профессиональные исполнители, участники художественной самодеятельности, хоры, оркестры, ансамбли. Также в конкурсе могут участвовать преподаватели коллективов и профессиональные исполнители.

На конкурсе   применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценки программы, с учетом возраста исполнителей.

НОМИНАЦИИ :
инструментальное творчество
концертмейстерское творчество — педагог, педагог и ученик
вокальное творчество
патриотическая песня
авторская песня
молодые композиторы и барды
танцевальное творчество
театр мод (театры мод и молодые модельеры)
оригинальный жанр ( цирковое искусство и другое)
художественное чтение  
другие номинации (в соответствии с принятыми заявками)

В состав жюри входят ведущие представители культуры и искусства, профессиональные режиссеры, музыканты,  вокалисты, хореографы, доценты, профессора высших учебных заведений России.
 
Также в программе конкурса - мастер-классы, методическая и практическая помощь участникам и педагогам.

Заявки принимаются до 8 апреля. Конкурс пройдёт в д/к "Металлист".

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Метки: Международный конкурс музыкального и хореографического искусства Феерия талантов
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