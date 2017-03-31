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Госавтоинспекция Тверской области напоминает об ограничении движения по Горбатому мосту

Госавтоинспекция Тверской области напоминает об ограничении движения по Горбатому мосту - ТИА
31 Марта 2017 12:51
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С 1 апреля до 3 мая 2017 года в Твери на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в створе Петербургского шоссе и по улице Хромова, на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе, вводятся ограничения в движении.

На путепроводе на весь период ограничений вводится реверсивное движение. 15 и 16 апреля в период праздника Пасхи движение по путепроводу ограничиваться не будет. Для движения пешеходов постоянно будет открыта одна из пешеходных частей путепровода.

Напомним, капремонт Горбатого моста начался ещё в октябре прошлого года и шёл до декабря. Тогда был произведён монтаж балок пролётного строения, мост перекрыт для движения.

Сейчас на мосту планируют снять верхнее основание асфальтобетонного покрытия, уложить гидроизоляцию, забетонировать, а затем уже приступить к асфальтированию. Работы будут вести как на проезжей части, так и на тротуарах. Кроме того, планируется покрасить ограждения и нанести новую дорожную разметку.

Ремонт производит подрядчик ОАО «РЖД» - компания «Инжстрой».

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Метки: горбатый мост движение по горбатому мосту госавтоинспекция тверской области
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Комментарии (3)

  • hell 
    Опять шоб на мост попасть из Юности нужно петлю делать через п. Конституции... надоело, блин,  уже в прошлый раз...(((
    31.03.2017 13:20
    2 | 4

    • Ferapont 
      .
      Прикрепленные изображения:
      31.03.2017 13:32
      0 | 5

  • nikls 
    И к чему все это? Опять отмыв денег? Там нормальный асфальт на перекрытие. А вот тот, который город клал на съездах, уже испортился. И ограждения новые на спусках все уже ржавые. И лестницы все разваленные. А они спускают деньги на нормальный кусок моста. Там только пешеходную часть надо заасфальтировать, и ВСЕ!
    31.03.2017 15:28
    0 | 1
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