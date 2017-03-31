Госавтоинспекция Тверской области напоминает об ограничении движения по Горбатому мосту

С 1 апреля до 3 мая 2017 года в Твери на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу в створе Петербургского шоссе и по улице Хромова, на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе, вводятся ограничения в движении.

На путепроводе на весь период ограничений вводится реверсивное движение. 15 и 16 апреля в период праздника Пасхи движение по путепроводу ограничиваться не будет. Для движения пешеходов постоянно будет открыта одна из пешеходных частей путепровода.

Напомним, капремонт Горбатого моста начался ещё в октябре прошлого года и шёл до декабря. Тогда был произведён монтаж балок пролётного строения, мост перекрыт для движения.

Сейчас на мосту планируют снять верхнее основание асфальтобетонного покрытия, уложить гидроизоляцию, забетонировать, а затем уже приступить к асфальтированию. Работы будут вести как на проезжей части, так и на тротуарах. Кроме того, планируется покрасить ограждения и нанести новую дорожную разметку.

Ремонт производит подрядчик ОАО «РЖД» - компания «Инжстрой».