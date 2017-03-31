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В Тверской области в Торопце построят мебельную фабрику

31 Марта 2017 12:11
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Фоторепортаж

Современную мебельную фабрику в Торопце строит Компания «ФЕЛИКС». Основной продукцией станет офисная и гостиничная мебель, а также мебель для дома. Объем инвестиций составляет порядка 1 млрд рублей. Новое производство даст городу и району порядка 300 рабочих мест.

Строить фабрику начали в сентябре 2016 года. Планируется, что первую продукцию выпустят уже  в конце 2017 года. Это уже вторая фабрика, которую строит компания в Тверской области (первая - ПСК «Жарковский ДОК»).

Мебельная фабрика расположится на земельном участке площадью 49 640 кв.м. и будет оснащена высокопроизводительным современным оборудованием. На фабрике будут: производственный (15 431 кв.м.) и складской (2 860 м.кв.) корпуса, вспомогательные складские здания, гараж и трехэтажный административно-бытовой корпус, в котором разместятся собственная столовая, гостиничные номера, современные офисные и административные помещения.

В настоящее время завершены работы по подключению внешних инженерных коммуникаций. Построена новая модульная котельная, современные технологии которой позволяют в качестве топлива использовать отходы пиломатериалов от производства. Для ускорения работ и снижения затрат, на площадке развернут передвижной бетонный завод.

На торопецкой фабрике будут изготавливать всю линейку мебели для офиса и дома с использованием ДСП и МДФ, технологий постформинга, мебель из стекла, шпона и массива дерева. Отечественную мебель смогут приобрести жители России, стран СНГ и Ближнего Востока, Западной и Восточной Европы.

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Метки: мебельная фабрика торопец мебельная фабрика в тверской области
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