Стало известно, что пропавший житель Вышнего Волочка Александр Кушкин прошел регистрацию на крымский паром

Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области подключился к поискам жителя города Вышнего Волочка Александра Кушкина, который без вести пропал ещё в ноябре 2015 года - он не выходит на связь с родственниками.

При проверке сведений установлено, что молодой человек отправился в Республику Крым на заработки, при этом у следствия имеются данные о том, что мужчина прошел регистрацию на паром, направлявшийся на полуостров.

Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" сообщил приметы Кушкина: на вид 28 лет, рост 184 см, спортивного телосложения, глаза карие, нос прямой, волосы прямые, темно-русые, средней длины, размер обуви 44. При себе имел паспорт, военный билет на свое имя, спортивную сумку с личными вещами.