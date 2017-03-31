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Стало известно, что пропавший житель Вышнего Волочка Александр Кушкин прошел регистрацию на крымский паром

31 Марта 2017 10:47
Автор:

Фоторепортаж

Вышневолоцкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области подключился к поискам жителя  города Вышнего Волочка Александра Кушкина, который без вести пропал ещё в ноябре 2015 года - он не выходит на связь с родственниками.

При проверке сведений установлено, что молодой человек отправился в Республику Крым на заработки, при этом у следствия имеются данные о том, что мужчина прошел регистрацию на паром, направлявшийся на полуостров.

Волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова" сообщил приметы Кушкина: на вид 28 лет, рост 184 см, спортивного телосложения, глаза карие, нос прямой, волосы прямые, темно-русые, средней длины, размер обуви 44. При себе имел паспорт, военный билет на свое имя, спортивную сумку с личными вещами.

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Метки: пропал человек розыск впсо сова Александр Кушкин
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Комментарии (10)

  • below 
    ТИА, когда прошёл регистрацию на паром? когда-то? ведь пропал он в 15 году, или сейчас?
    31.03.2017 11:13
    0 | 2

  • Алексей Владимирович 
    парень вырвался из клоаки уехал жить на юг. можа он и не хочет быть найденным. в Волочке тока по приговору суда жить можно
    31.03.2017 11:18
    0 | 7

    • kudimov 
      Старче, неча хаять нашу туристическую мекку.  Давеча начальник сказал, что там будет город-сад.
      31.03.2017 11:31
      0 | 5

      • russs 
        Он явно недоговаривает. Не сад, а мазосад!
        31.03.2017 11:35
        0 | 3

  • russs 
    Сдаётся мне, что парняга - уклонист! Нужно срочно найти, весенний призыв только начался.
    31.03.2017 11:34
    0 | 1

  • horton 
    "на вид 28 лет"... верная примета...
    31.03.2017 11:41
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    Без комментариев)).
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 11:51
    0 | 3

    • kudimov 
      Я когда зарегистрировался на ТИА первое время ненавидел Бертрана) Так, что Варвару можно понять.) Если опять же ее "праведный гнев" не тонкий троллинг.
      31.03.2017 12:01
      0 | 3

      • horton 
        Да... пока что Варя в коллектив не влилась...
        31.03.2017 12:07
        0 | 3

        • Dobry кrtek 
          ...
          Прикрепленные изображения:
          31.03.2017 12:23
          0 | 4
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