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Теплоход, на котором находился известный столичный свингерский клуб, пришвартовался в Кимрах

Теплоход, на котором находился известный столичный свингерский клуб, пришвартовался в Кимрах - ТИА
Автор фото "Кимры-инфо"
31 Марта 2017 10:53
Автор:

В Кимрах пришвартован теплоход «Барин». У этого двухпалубного судна, предназначенного для проведения речных прогулок, а также различных торжественных мероприятий, богатая история.

По информации cruiseinform.ru , теплоход был построен в 1971 году в Германии и до 2003 года судно работало в качестве речного теплохода-плавмагазина под названием «ПМ-617». В 2003-2004 годах судно прошло на заводе им. Бутякова переоборудование в прогулочное пассажирский банкетоход, и работал в новом качестве с 2004 года в Москве под названием «Барин».

Длина теплохода — 67 метров, ширина — 8,6 метра, осадка — 1,55 метра, водоизмещение — 705 тонн.

Автор фото "Кимры-инфо":

Известно, что до 2015 года на борту этого теплохода работал известный столичный свинг-клуб «Пристань порока». Но его деятельность была остановлена по решению суда из-за выявленных Роспотребнадзором грубых нарушений. Как говорится на сайте ведомства, в частности, здесь должным образом не обрабатывались яйца, не велась оценка качества фритюрных жиров, да и в целом, при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских  изделий не соблюдался технологический процесс.

Ну и прикрыли по этим основаниям «лавочку». Кстати, ведомство по ошибке назвало развлекательное учреждение «Причалом порока». Свингep-клуб «Пристань порока» проводило на борту теплохода тематические программы в стиле gang-bang, BDSM и тому подобных.

После закрытия клуба теплоход базировался на причале «Кленовый бульвар» на реке Москве. А теперь оно пришвартовано на Волге в Кимрах для утилизации.

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Метки: теплоход барин барин пристань прока свинг-клуб свингерский клуб
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Комментарии (33)

  • bae99 
    Когда дочитал до обработки яиц - чуть под стол не упал.... 
Свинг-клуб и обработка яиц...
    31.03.2017 10:56
    0 | 24

    • pessimist 
      Но согласитесь, что "обработка мошонок" было бы вульгарностью.
      31.03.2017 11:06
      0 | 9

    • guset 
      Ненуачо, роспотребнадзор то прав. Яйца мыть нужно тщательнее, прежде чем лезть с ними к чужой подруге.
      31.03.2017 11:09
      0 | 10

    • hell 
      Ой, не могу... опередили, тоже самое написать хотела... хороший повод закрыть свинг-клуб- неправильная обработка яиц....
      31.03.2017 11:10
      0 | 5

  • peshehod 
    Чё-та грустно за Кимры - последнюю пристань всего витального.
    31.03.2017 11:08
    0 | 7

  • Барин 
    Какэтотакэто? Почему я не в курсе?
    31.03.2017 11:17
    0 | 6

    • hell 
      А вот так вот, нужно было яйца обрабатывать правильно)))
      31.03.2017 11:22
      0 | 7

  • RVS 
    Было бы яично мыло,не прикрыли бы бордель на воде.
    31.03.2017 11:28
    0 | 0

  • VIRRA-EL_ 
    Вот оно че, Михалыч!
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 11:29
    0 | 1

  • horton 
    "...да и в целом, при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских  изделий не соблюдался технологический процесс.."

Можно подумать, оне туда поесть приходили... на банкетоход этот...)
    31.03.2017 11:37
    0 | 2

    • Paul_Moriarty 
      А у вас есть другие варианты?
По-моему нормально, обменяться партнерами и отужинать в новой компании. Гастросвингеры.
      31.03.2017 11:40
      0 | 8

      • horton 
        Поль, не пугайте меня своими "нормами" )))
        31.03.2017 11:49
        0 | 3

        • Paul_Moriarty 
          А что!? Я сторонник свободных кулинарных отношений. И открыто об этом заявляю. И не нужно мне всякого ханжества про молоко с солеными огурцами или селедку с кефиром. Да, вкусовое сочетание, на мой вкус, не очень, но имеет право на жизнь. Мы живем в свободной и светской стране, в конце-концов. Хотят люди немытых, необработанных яиц - пусть потребляют в любой компании. Только бы что осудить и запретить.

:)
          31.03.2017 11:57
          0 | 4

          • horton 
            Вы так убедительны... в конце-концов...)
            31.03.2017 12:17
            0 | 1

          • Uylo_Yobannen 
            Сатрапы! Душители свободы! ©
            31.03.2017 12:18
            0 | 1

    • bae99 
      А почему нет - чистота посуды не соблюдалась...
      Прикрепленные изображения:
      31.03.2017 11:47
      0 | 3

      • horton 
        Как-то маловато приборов для «Пристани порока» ))
        31.03.2017 12:14
        0 | 0

        • bae99 
          Другие приборы цензура не пропустит...
          31.03.2017 12:23
          0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        Фильм Гринуэя вспомнился, в котором жареного дяденьку к столу подают.
        31.03.2017 12:20
        0 | 1

        • Paul_Moriarty 
          Здесь, походу, еще и сыроедением извращаются.
          31.03.2017 12:22
          0 | 1

          • Uylo_Yobannen 
            Варенье из трав и грибов? ©
            31.03.2017 12:24
            0 | 0

    • hell 
      Во время секаса расходуется много калорий, потому апосля хочется откушать вкусняшки... Ну не со своим же пайком людям туда переться...)))
      31.03.2017 11:50
      0 | 2

      • horton 
        Какая я неопытная в плане банкетоходов...)
        31.03.2017 12:13
        0 | 2

  • pessimist 
    А вот куда смотрел Гундяев лично и вся РПЦ в общем, когда этот  Причал порока бороздил просторы Великой Русской Реки с плохо мытыми яйцами? Часы новые мерил, или с ловцами покемонов сражался?
    31.03.2017 12:08
    2 | 5

    • Uylo_Yobannen 
      Вероятно, этот бизнес был для него слишком мелким и не представляющим коммерческого интереса.
      31.03.2017 12:22
      1 | 2

      • guset 
        Либо это уже был его бизнес
        31.03.2017 12:45
        1 | 2

    • bae99 
      Яйца красил...
      31.03.2017 12:24
      0 | 2

  • Mitrij 
    - Здравствуйте, это свинг-клуб?
- Да, пожалуйста, проходите.
- Помойте мне яйца.
- Мы таким не занимаемся...
- Стоять! Всем оставаться на местах! Это контрольная закупка помывки яиц!
    31.03.2017 12:57
    0 | 3

  • Moon_Orchid 
    Бертран, я очень жду Ваш комментарий.
    31.03.2017 12:59
    0 | 3

    • Житель подземелья 
      сия новость не представляет интерес для партии. ну или они там все сами такие. так шо коммента от товарища сержанта скорее всего не будет))
      31.03.2017 13:57
      0 | 2

      • vepr76 
        Почему не представляет интереса?  Думаете, товарищи банкетоходы не арендуют?
        31.03.2017 15:16
        0 | 2

        • Житель подземелья 
          сей банкетоход уже все, помер-с практически. так что он неинтересен всей этой братии ни под каким ракурсом.
          31.03.2017 15:34
          0 | 0

    • vepr76 
      Сержант яйца мыть пошел, на всякий случай. И заодно еще что-нибудь, т.к. случаи бывают всякие..
      31.03.2017 15:15
      0 | 2
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