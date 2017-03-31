Теплоход, на котором находился известный столичный свингерский клуб, пришвартовался в Кимрах

В Кимрах пришвартован теплоход «Барин». У этого двухпалубного судна, предназначенного для проведения речных прогулок, а также различных торжественных мероприятий, богатая история.

По информации cruiseinform.ru , теплоход был построен в 1971 году в Германии и до 2003 года судно работало в качестве речного теплохода-плавмагазина под названием «ПМ-617». В 2003-2004 годах судно прошло на заводе им. Бутякова переоборудование в прогулочное пассажирский банкетоход, и работал в новом качестве с 2004 года в Москве под названием «Барин».

Длина теплохода — 67 метров, ширина — 8,6 метра, осадка — 1,55 метра, водоизмещение — 705 тонн.

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Известно, что до 2015 года на борту этого теплохода работал известный столичный свинг-клуб «Пристань порока». Но его деятельность была остановлена по решению суда из-за выявленных Роспотребнадзором грубых нарушений. Как говорится на сайте ведомства, в частности, здесь должным образом не обрабатывались яйца, не велась оценка качества фритюрных жиров, да и в целом, при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий не соблюдался технологический процесс.

Ну и прикрыли по этим основаниям «лавочку». Кстати, ведомство по ошибке назвало развлекательное учреждение «Причалом порока». Свингep-клуб «Пристань порока» проводило на борту теплохода тематические программы в стиле gang-bang, BDSM и тому подобных.

После закрытия клуба теплоход базировался на причале «Кленовый бульвар» на реке Москве. А теперь оно пришвартовано на Волге в Кимрах для утилизации.