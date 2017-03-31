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Представители Ростехнадзора отметили высокий уровень организации работ по обеспечению безопасности на КАЭС

31 Марта 2017 10:08
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Фоторепортаж

29 марта на Калининской АЭС завершилась целевая инспекция Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (ВМТУ) Ростехнадзора.

В работе приняли участие государственные инспекторы отдела по надзору за безопасностью ядерных установок Евгений Миронов, Сергей Шагунов, Анатолий Тимшин, а также руководители и специалисты подразделений Калининской АЭС.

В рамках постоянного надзора проверено соблюдение норм и правил в области использования атомной энергии при обращении с ЖРО на 2-й очереди, организации эксплуатационного контроля металла и сварных швов трубопроводов и оборудования, эксплуатации резервных дизельгенераторных электрических станций.

В течение недели специалисты Ростехнадзора проводили обходы производственных помещений атомной станции, осмотры оборудования, проверяли организационную и эксплуатационную документацию, выполнение условий действия лицензий на эксплуатацию энергоблоков.

На заключительной встрече представители Ростехнадзора отметили высокий уровень организации работ по обеспечению безопасности, оценили оперативность в работе персонала Калининской АЭС, передали директору станции Виктору Игнатову итоговый акт проверки с заключением о соблюдении на Калининской АЭС требований федеральных норм и правил.

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Метки: каэс аэс удомельская аэс атомная станция
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Комментарии (2)

  • Operator09 
    А недавно была новость о том, что сотрудника Ростехнадзора задержали за взятку - это не он инспекцию проводил?
    31.03.2017 13:51
    0 | 0

  • Operator09 
    В 2015 году в Тверской области раком заболели 5996 человек, умерли от онкозаболеваний - 3239 
Зайдите в онкологический диспансер, там коридоры забиты больными.
    31.03.2017 14:00
    0 | 0
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