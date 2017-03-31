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С 1 апреля пенсии увеличатся на...125 рублей

31 Марта 2017 09:52
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С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 1,5 процента. Коэффициент индексации в размере 1,015 утвержден исходя из роста суммы прожиточного минимума пенсионера в 2016 году*.

В Тверской области повышение коснется 27135 работающих и неработающих пенсионеров, получающих социальные пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В результате индексации средний размер социальной пенсии в Тверской области увеличится на 125 рублей и составит 8463 рубля. При этом социальные пенсии детей-инвалидов увеличатся на 175 рублей и составят 12082,06 рубля.

С 1 апреля также повышаются размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

Индексация пройдет в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

*Постановление Правительства РФ №307 от 16.03.2017г. «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 года».

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Метки: пенсии индексация пенсий увеличение пенсий 1 апреля
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Комментарии (16)

  • Бертран 
    Много чего хорошего, доброго, вечного делается в наше стране для простого избирателя. Жаль, не все это понимают и злословят над любым актом доброй воли.
    31.03.2017 10:07
    7 | 7

    • Djunior 
      Радуйтесь ЕДРосы, что только злословят! За такую издевательскую прибавку давно уже пора на вилы!
Так называемый "акт доброй воли" - это плевок в наших стариков - в тех, кто нам жизнь дал, кто войну прошел, да и многое еще.

Стыдно за нашу "власть".
      31.03.2017 10:22
      0 | 14

      • Sedmoy 
        А мне не стыдно за "власть". Она мне просто противна. Мне стыдно за людей, которые позволяют так с собой обходиться...
        31.03.2017 10:43
        1 | 8

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Дяденька, подай мне пару баксов
Прикупи себе билетик в рай.
Я не попрошайка и не плакса
Я как ты- БЕЗБОЖНИК, ВОР И ВРАЛЬ..
(с)Григорий Войнер.
      31.03.2017 10:35
      1 | 3

  • Leo-L 
    Дедеде. Полкило огурцов лишних можно купить.
    31.03.2017 10:18
    0 | 6

  • BARBAdos 
    как бы пенсам лишний вес не набрать с такого гигантского повышения...
    31.03.2017 10:27
    0 | 12

  • Sedmoy 
    А в это же время, приняли закон ( уже совфед утвердил) "о компенсации миллиардерам", за народный счет. Пенсионеры - не рабы, да Мысчь? А мне почему-то представляется, что у нормального хозяина  рабы, да домашние животные, живут лучше.   Хотя, терпилы жить лучше и не должны, поскольку, на то они - терпилы и есть.  Выбирайте его исчо, коль нравится. :)
    31.03.2017 10:27
    0 | 12

  • USSR 
    Ну что за народ! Добавили - они опять не рады! Вот мамочкам платят 50₽ до 3-х лет сидящим уже не первое десятилетие и ничего, рожають и плачутся!
    31.03.2017 11:18
    2 | 4

  • ArT1986 
    А на взрослых инвалидов наплевать, они  не люди и копеек Ваших не заслуживают. Горите в аду суки!
    31.03.2017 11:22
    3 | 5

  • Судья 
    ну вот, пенсионеры заживут
    31.03.2017 11:41
    0 | 3

  • bae99 
    Родину люблю. 
А государство гнилое ненавижу:
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    31.03.2017 12:35
    1 | 2

  • hellraiser 
    Надо пенсам срочно в Самару на ПМЖ - там пенсии 70- 100 тыров - так вчера их губер ( тоже неоднократный лидер различных рейтингов) гр. меркушкин, заявил
    31.03.2017 12:44
    0 | 1

  • uabumoderoff 
    Наконец то появились деньги.Спасибо Дмитрию анатольевичу ,мы долго держались и выстояли.Теперь хорошее настроение.
    31.03.2017 12:52
    0 | 3

  • pridu 
    Ну пенсии хотя бы индексируются, а вот зарплаты индексировать не очень хотят. Вроде как три года уже ни копейки к ЗП не прибавилось.
    31.03.2017 13:13
    0 | 3

    • Житель подземелья 
      - В этом году у вас зарплата на 20% выше!
- Чем в каком?
- Чем в следующем.
      31.03.2017 15:43
      0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    мы в воскресенье в гараже собираемся. водки возьмём выпьем закусим летний сезон встретим и помянем зиму не переживших
на 125 рублей можно взять кус сала- любим мы им закусывать
    Прикрепленные изображения:
    31.03.2017 13:41
    0 | 1
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