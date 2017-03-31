С 1 апреля пенсии увеличатся на...125 рублей

С 1 апреля социальные пенсии будут увеличены на 1,5 процента. Коэффициент индексации в размере 1,015 утвержден исходя из роста суммы прожиточного минимума пенсионера в 2016 году*.

В Тверской области повышение коснется 27135 работающих и неработающих пенсионеров, получающих социальные пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В результате индексации средний размер социальной пенсии в Тверской области увеличится на 125 рублей и составит 8463 рубля. При этом социальные пенсии детей-инвалидов увеличатся на 175 рублей и составят 12082,06 рубля.

С 1 апреля также повышаются размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

Индексация пройдет в автоматическом режиме. Пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд.

*Постановление Правительства РФ №307 от 16.03.2017г. «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2017 года».