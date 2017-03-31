В Твери юрист одной УК подозревается в мошенничестве

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт мошенничества, связанного с платежами граждан за коммунальные услуги.

Установлено, что юрист одной из городских управляющих компаний занимался судебным взысканием с граждан задолженности и пеней по коммунальным платежам. Представляя по доверенности интересы управляющей компании, он направил подложное заявление в службу судебных приставов от имени директора организации о перечислении денежных средств, взысканных с должников за коммунальные услуги и пеней не на расчетный счет УК, а на счет принадлежащей ему банковской карты на общую сумму более 960 тысяч рублей.

Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.