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В Твери юрист одной УК подозревается в мошенничестве

31 Марта 2017 09:29
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери выявили факт мошенничества, связанного с платежами граждан за коммунальные услуги.

Установлено, что  юрист одной из городских управляющих компаний занимался судебным взысканием с граждан задолженности и пеней по коммунальным платежам. Представляя по доверенности интересы управляющей компании, он направил подложное  заявление в службу судебных приставов от имени директора организации о перечислении денежных средств, взысканных с должников за коммунальные услуги и пеней не на расчетный счет УК, а на счет принадлежащей ему банковской карты на общую сумму более 960 тысяч рублей.

Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В отношении мужчины избрана мера пресечения  в виде подписки о невыезде.

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Метки: мошенничество крупное мошенничество управляющие компании твери
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Комментарии (1)

  • future 
    Какой-то юрист какой-то УК немного подозревается в чем-то. 
Юристы УК напряглись.
    31.03.2017 09:58
    0 | 4
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