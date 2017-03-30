В Твери получили дипломы выпускники-теологи

30 марта в Тверском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам-теологам, сообщается на сайте Тверской епархии.

В церемонии вручения приняли участие митрополит Тверской и Кашинский Виктор, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Из семи три диплома красных.

Директор Института педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор Игорь Давыдович Лельчицкий рекомендовал теологам продолжить обучение в магистратуре «Педагогическое обеспечение религиозной безопасности молодежи в поликонфессиональном обществе».

В напутственном слове Митрополит Виктор призвал выпускников-теологов направить все свои усилия на дело просвещения общества, быть активными помощниками Тверской и Кашинской митрополии в созидании нашего Отечества.

