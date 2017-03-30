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В Твери получили дипломы выпускники-теологи

30 Марта 2017 21:50
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30 марта в Тверском государственном университете состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам-теологам, сообщается на сайте Тверской епархии. 

В церемонии вручения приняли участие митрополит Тверской и Кашинский Виктор, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Из семи три диплома красных.

Директор Института педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор Игорь Давыдович Лельчицкий рекомендовал теологам продолжить обучение в магистратуре «Педагогическое обеспечение религиозной безопасности молодежи  в поликонфессиональном обществе».

В напутственном слове Митрополит Виктор призвал выпускников-теологов направить все свои усилия на дело просвещения общества, быть активными помощниками Тверской и Кашинской митрополии в созидании нашего Отечества.
 

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Метки: теологи в твери тверская епархия
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Комментарии (9)

  • Proletary 
    Господа теологи, религиозная безопасность конечно необходима, но вы хотя бы разок на свой сайт зайдите. http://pedfak.tversu.ru/kafedra20
"Первым заведующим кафедрой являлся Николая Леонтьевича Васечко". Понятно, таджикам в оранжевых спецовках (копирайтерам, контент-менеджерам, фронтэнд-дизайнерам, кто там еще тусуется) из ЦПС русский язык по барабану, но Николай Леонтьевич не заслужил такого отношения.
    30.03.2017 22:25
    0 | 3

    • utshokova 
      Большинство продуктов питания заражены невидимыми паразитами! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но недавно наши ученые разработали уникальный препарат который очистит организм и омолодит вас. У меня после очистки: исчезли круги под глазами и папилломы, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее и даже похудела на пару килограмм. Вот сами почитайте --- http://bit.do/parasitu
      30.03.2017 23:14
      0 | 0

  • Эго 
    "религиозная безопасность молодежи"??? На всякий пожарный уточняю: у нас светское государство?
    30.03.2017 22:27
    1 | 3

    • Proletary 
      Конечно. Свидетелей Иеговы запретили. Было 200 000 идиотов, теперь будет 200 000 идиотов - подпольщиков. Начинаю бояться.
      30.03.2017 22:31
      0 | 3

      • Эго 
        Ну, да. Раньше была кафедра марксизма-ленинизма, а  сейчас теологии
        30.03.2017 22:35
        1 | 2

        • Uylo_Yobannen 
          Патриотической теологии.
          30.03.2017 22:47
          0 | 2

          • Эго 
            Шикарно сформулировано.
            30.03.2017 22:50
            0 | 2

  • Эго 
    Поразительно, как легко и изящно ЗАО РПЦ вписалось в реалии рыночной экономики. А ведь некоторые служители церкви на заре российского базара сокрушались по поводу неверного выбора профессии: в бизнес надо было подаваться, а не в семинарию...
    30.03.2017 22:46
    0 | 2

  • MikeH 
    Сходил по ссылке http://pedfak.tversu.ru/kafedra20 
Офигел мрачно.  Вроде бы и не плохо все (8,5 по Главреду) но начинаешь читать и "кровь из глаз"!
Круче только таджик-заказчик на фл.ру сегодня.
    30.03.2017 22:55
    0 | 0
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