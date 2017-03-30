В Кимрах пенсионер пришёл в гости к 50-летней женщине и убил её

В дежурную часть МО МВД России «Кимрский» поступило сообщение от медиков о том, что к ним в лечебное учреждение с множественными ножевыми ранениями поступила 50-летняя жительница Кимр, которая впоследствии скончалась.

Оперативники установили, что вечером 63-летний мужчина находился в гостях у погибшей. Они поссорились, и пенсионер нанес хозяйке дома несколько ударов ножом. Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания.

Следственным отделом по городу Кимры СУ СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Предполагаемое орудие преступления изъято и приобщено к другим уликам, изъятым полицейскими, как сообщает пресс-служба ведомства.