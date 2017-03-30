Водитель взыскал с дорожников 82 тысячи рублей за побитую в ДТП машину

Центральный районный суд Твери удовлетворил иск о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП, которое случилось из-за плохого состояния дороги.

Пострадавший водитель обратился в суд с иском к администрации Тверской области, Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области о возмещении материального ущерба - 118 229 рублей, морального вреда - 30 000 рублей, а также судебных расходов. Судом к участию в деле в качестве соответчика было привлечено ООО «СпецДорСтрой».

12 марта 2016 года он ехал на автомобиле «Форд Фокус» в деревне Верханово Конаковского района и попал в выбоину на дороге, в результате чего автомобиль получил значительные технические повреждения.

Согласно акту инспектора ГИБДД, на участке дороги Москва-Санкт-Петербург-Конаково-Иваньково действительно была выбоина размером 120х80х10 см. Информационных щитов и дорожных знаков, предупреждающих об опасности, не было.

Согласно выводам эксперта, техническими причинами ДТП стали: не соответствующее требованиям ГОСТ состояние проезжей части в месте происшествия; превышение скорости водителем. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля «Форд Фокус» по среднерыночным ценам Тверского региона с учетом износа составляет 61 458 рублей.

Дорога «Москва-Санкт-Петербург-Конаково-Иваньково» находится в оперативном управлении ГКУ «Дирекция ТДФ» и по договору субподряда передана на содержание ООО «СпецДорСтрой».

Суд пришел к выводу о том, что возникшая ситуация переросла в аварийную в большей степени по вине ООО «СпецДорСтрой», не обеспечившего безопасность дорожного движения. Суд распределил степень вины в произошедшем ДТП в процентном соотношении: водитель - 10%, ООО «СпецДорСтрой» - 90%.

С ООО «СпецДорСтрой» в пользу пострадавшего в общей сложности взыскали 82 219 рублей. Но ответчик подал аппеляцию.