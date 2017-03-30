На площади Капошвара - потоп

В Твери на площади Капошвара случился потоп. Из асфальта разливается вода. Реки текут по проезжей части.
На месте работает ремонтная бригада «Тверь Водоканала». Как сообщили ТИА в пресс-службе компании, на водопроводе произошла течь. В этом месте проходит труба 200 мм.
Увидеть потоп частично можно на веб-камере.
Комментарии (15)
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Leandr
30.03.2017 16:01
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abeltv
30.03.2017 16:05
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Leandr
30.03.2017 16:07
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kudimov
30.03.2017 16:11
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