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На площади Капошвара - потоп

На площади Капошвара - потоп - ТИА
30 Марта 2017 15:12
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В Твери на площади Капошвара случился потоп. Из асфальта разливается вода. Реки текут по проезжей части.

На месте работает ремонтная бригада «Тверь Водоканала». Как сообщили ТИА в пресс-службе компании, на водопроводе произошла течь. В этом месте проходит труба 200 мм. 

Увидеть потоп частично можно на веб-камере.

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Метки: прорвало трубу потоп потоп в твери
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Комментарии (15)

  • bae99 
    Красиво блестят рельсы по которым когда-то "восьмерка" ходила...
    30.03.2017 15:32
    0 | 1

    • Paul_Moriarty 
      Сейчас по этим рельсам "восьмерка" красиво летает.
Маршрутка.
      30.03.2017 15:34
      0 | 2

  • Rocker1986 
    А ночью -10...
    30.03.2017 15:34
    0 | 1

  • horton 
    "Из КАНАЛИЗАЦИОННОГО люка разливается вода" - точно ВОДА? )
    30.03.2017 15:39
    0 | 4

  • abeltv 
    Только что там проезжал - отчётливо видно, что вода течёт из под брусчатки на тротуаре. Никаких колодцев рядом нет!
    30.03.2017 15:42
    0 | 1

    • Leandr 
      Говно?
      30.03.2017 15:44
      0 | 0

      • abeltv 
        Чистая вода! На канализацию не похоже! Может конечно грунтовые воды, но это вряд ли....
        30.03.2017 16:00
        0 | 0

        • Leandr 
          Пушкарев предупреждал, что в результате реализации инвестиционной программы Водоканала потери воды вырастут на 26% и превысят 2 млн. м3. Это в Израиле бы за яйца повесили, а у нас утечка воды свидетельствует о притоке инвестиций.
          30.03.2017 16:06
          0 | 0

      • abeltv 
        Нет, чистая вода, запаха тоже нет.
        30.03.2017 16:06
        0 | 0

  • kudimov 
    Все идет к тому, что Водоканал постигнет судьба Тверской Генерации.
    30.03.2017 15:45
    0 | 3

    • abeltv 
      Жаль, что не постигнет кара тех, кто отдал "неэффективные" предприятия в "эффективные" частные руки!!!
      30.03.2017 16:01
      0 | 3

  • Leandr 
    Позавчера Огоньков, комментируя деятельность Водоканала, сказал, что Водоканал "фактически инвестором не является: за последние 10 лет компанией не было вложено в отрасль ни одного рубля собственных средств". А вот на соседнем ресурсе написали  "Тверь Водоканал" на совещаниях в Региональной энергетической комиссии неоднократно предлагал софинансирование проекта инвестпрограммы 2017-2019 гг. за счет собственных средств. Со стороны ГУ РЭК данное предложение не было принято". 
Лично я не верю ни Водоканалу, ни Огонькову, но Огонькову я не верю больше. Получается, что без заявления РЭК заявление Огонькова яйца выеденного не стоит. Лучше бы следил за Вуйминой и Пашедко - кому они там митинги согласовывают и подделывают заявки. Уже совсем в уголовщину скатились.
    30.03.2017 16:01
    0 | 2

    • abeltv 
      Откуда у них собственные средства - это наши деньги в завышенных тарифах! Значит "Водоканал" должен принадлежать городу и горожанам!
А "эффективных" менеджеров на нары и без вариантов!
      30.03.2017 16:05
      0 | 3

      • Leandr 
        А думаете чиновники воровать не будут? Пчелы против мёда?
        30.03.2017 16:07
        0 | 1

        • kudimov 
          Вот дожили... Отдать коммерсантам - выведут всю прибыль в офшоры, ни копейки не вложат. Отдать чиновникам - еще хуже... 
"Куды крестьянину податься?..."
          30.03.2017 16:11
          0 | 2
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