Тверские полицейские вернулись после очередной командировки на Северный Кавказ

В Твери встретили сводный отряд полицейских, прибывших из служебной командировки с Северного Кавказа.

Полгода сотрудники тверской полиции выполняли служебно-боевые задачи по охране общественного порядка, обеспечению безопасности и оказанию практической помощи органам внутренних дел на территории Северо-Кавказского региона, принимали участие в контртеррористической операции.

Сводный отряд из 97 сотрудников тверской полиции вернулся из командировки в полном составе. На тверской земле бойцов встречал, начальник

На торжественном построении начальник Управления МВД России Владимир Андреев выразил благодарность полицейским, за образцовое выполнение служебного долга,отметив, что тверские полицейские в очередной раз проявили высокий профессионализм и ответственность.

Бойцов, отличившихся в службе, поощрили ведомственными знаками,наградами и благодарственными письмами.

По возвращении из командировки сотрудников ждёт реабилитационный отпуск, после которого они продолжат службу в своих подразделениях