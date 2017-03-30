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Супруги из Твери отсудили у «Аэрофлота» компенсацию за вынужденную покупку дополнительных авиабилетов

30 Марта 2017 14:43
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В Центральный районный суд Твери обратились супруги. В июне 2016 года они купили в авиакомпании ПАО «Аэрофлот» билеты на регулярный рейс по маршруту Москва (Внуково) – Париж (Орли). Рейс обязана была осуществить АО «Авиакомпания «Россия». Однако 28 июня 2016 года вылет был задержан на 5 часов. В результате задержки рейса истцы опоздали на рейс Париж-Бордо, а потому вынуждены были дополнительно приобрести билеты на указанный авиарейс с более поздним временем вылета на сумму 24766 рублей.

По возвращении домой истцы предъявили ответчику претензию с требованием возместить убытки. Однако, ПАО «Аэрофлот» отказало в удовлетворении претензии.

Тогда истцы обратились суд с иском к ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания «Россия» о взыскании убытков, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери, представители ответчиков в судебное заседание не явились, в письменных отзывах возражали против заявленных требований.

Представитель АО «Авиакомпания «Россия» в отзыве указал, что причина задержки времени вылета рейса послужило позднее прибытие воздушного судна в связи с оформлением технической документации после устранения технической неисправности (попадание молнии в воздушное судно), а также длительное руление по аэродрому в аэропорту Внуково в связи со скоплением очереди на вылет.

Представитель ПАО «Аэрофлот» в возражениях указал, что ПАО «Аэрофлот» является ненадлежащим ответчиком по делу, так как 28 июня 2016 года рейс по маршруту Москва (Внуково) - Париж (Орли) выполнял перевозчик - АО «Авиакомпания «Россия».

Однако суд признал установленным, что именно между истцами  и «Аэрофлот» был заключен договор перевозки. А ответчик АО «Авиакомпания «Россия» фактически осуществлял перевозку.

В итоге суд взыскал с ПАО «Аэрофлот» в пользу каждого из истцов: убытки - по 12383 рублей, неустойку - по 12383 рублей, штраф за просрочку доставки пассажира - по 125 рублей, компенсацию морального вреда - по 1000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - по 12945 рублей 50 коп. и судебные расходы - по 8448 рублей 03 коп.

Кроме того, с «Аэрофлота» в пользу истца, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка, взыскан еще штраф за просрочку доставки пассажира - 125 рублей, компенсация морального вреда - 1000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 562 рублей 50 коп.

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Метки: моральная компенсация аэрофлот Авиакомпания «Россия компенсация за вынужденную покупку дополнительных авиабилетов
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Комментарии (2)

  • horton 
    "...длительное руление по аэродрому в аэропорту Внуково в связи со скоплением очереди на вылет..."

И в аэропортах бывают пробки???☺☺☺
    30.03.2017 16:11
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