При финансовой поддержке Сбербанка открылся цех по переработке молочной продукции

28 марта состоялось торжественное открытие цеха по производству молочной продукции ЗАО «Калининское». Теперь помимо производства молока и мяса, тверское предприятие на высококлассном отечественном оборудовании выпускает творог, кефир, сметану, сливки и ряженку. Объем переработанного молока только в одни сутки – около 20 тонн. Всё это было бы невозможно, как признается руководитель, без веры в будущее сельского хозяйства и финансовой поддержки Сбербанка.

На открытии современного производства присутствовали первые лица области и района, депутаты Государственной и городской Думы, представители бизнеса и Сбербанка России. Генеральный директор Александр Оводков провёл гостей торжества, членов профсоюза и ветеранов предприятия с экскурсией по новой линии переработки.

Процесс практически полностью автоматизирован, а вся система промывается одним нажатием кнопки. Вся продукция проходит контроль в лаборатории. Никаких консервантов и пальмового масла там нет, покупатель это может проверить в любое время, как говорит руководитель. После экскурсии гости продегустировали продукцию.

Александр Оводков рассказал журналистам, что цех был построен и запущен буквально за три месяца. Мощность линии сейчас достигает 20 тонн в сутки, и это далеко не передел - один только пастеризатор производит около 3 тонн молочной продукции в час.

- На приобретение линии мы оформили сделку на 10 лет, где 80% средств – участие банка. Мы сотрудничаем ещё с 1998 года. Только за последние пять лет банк инвестировал в нас почти 170 миллионов рублей.

Станислав Зольников, заместитель управляющего Тверским отделением Сбербанка, сказал, что в этом году Сбербанк и ЗАО «Калининское» отметят 20 лет сотрудничества, а «юбилей лучше всего отпраздновать на открытии нового производства». Тем более что в планах у партнёров совместная реализация проекта по строительству животноводческого комплекса на 500 голов с размером инвестиций в 125 миллионов рублей.

- Проекты финансирования в области агропромышленного комплекса мы всегда рассматриваем с особым вниманием, - отметил Станислав Зольников. - В начале 2017 года между Сбербанком и Министерством сельского хозяйства РФ подписано соглашение о предоставление субсидий, которое позволяет выдавать сельхозпроизводителям кредиты по ставке до 5% годовых.

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