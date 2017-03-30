В Тверской области пройдет общероссийская климатическая неделя

С 15 мая 2017 года в Тверской области стартует общероссийская климатическая неделя. Основной площадкой станет Тверской государственный университет. Достигнута предварительная договоренность об участии в мероприятии специального представителя Президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого, который планирует выступить с лекцией.

Основная задача климатической недели – повысить осведомленность жителей по вопросам, связанным с изменениями климата. В Год экологии эта тема приобретает большую актуальность.

Мероприятия общероссийской климатической недели посвящены проблеме глобального изменения климата и конкретным шагам по ее решению: сокращению выбросов парниковых газов, противодействию климатическим изменениям и адаптации к ним.

На базе факультета географии и геоэкологии Тверского госуниверситета пройдут открытые лекции ведущих специалистов в области климатологии, мастер-классы для студентов и школьников, интерактивная игра «Климат Земли», тематическая фотоохота. Также запланированы экскурсия для студентов в тверской филиал Росгидрометцентра, марафон добрых экологических дел.

Ряд акций пройдет на областной станции юных натуралистов, в том числе мастер-класс по определению розы ветров, конкурс «Сохраним природу Верхневолжья».

Жители и гости Твери смогут принять участие в массовых субботниках, выразить свою точку зрения по вопросам климата и экологии в ходе массовых опросов, сообщает правительство Тверской области