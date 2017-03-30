tvernews.ru
30 марта Четверг :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области пройдет общероссийская климатическая неделя

30 Марта 2017 14:21
Автор:

С 15 мая 2017 года в Тверской области стартует общероссийская климатическая неделя. Основной площадкой станет Тверской государственный университет. Достигнута предварительная договоренность об участии в мероприятии специального представителя Президента РФ по вопросам климата Александра Бедрицкого, который планирует выступить с лекцией.

Основная задача климатической недели – повысить осведомленность жителей по вопросам, связанным с изменениями климата. В Год экологии эта тема приобретает большую актуальность.

Мероприятия общероссийской климатической недели посвящены проблеме глобального изменения климата и конкретным шагам по ее решению: сокращению выбросов парниковых газов, противодействию климатическим изменениям и адаптации к ним.

На базе факультета географии и геоэкологии Тверского госуниверситета пройдут открытые лекции ведущих специалистов в области климатологии, мастер-классы для студентов и школьников, интерактивная игра «Климат Земли», тематическая фотоохота. Также запланированы экскурсия для студентов в тверской филиал Росгидрометцентра, марафон добрых экологических дел.

Ряд акций пройдет на областной станции юных натуралистов, в том числе мастер-класс по определению розы ветров, конкурс «Сохраним природу Верхневолжья».

Жители и гости Твери смогут принять участие в массовых субботниках, выразить свою точку зрения по вопросам климата и экологии в ходе массовых опросов, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: В Тверская область общероссийская климатическая неделя
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
101

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
76

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
71

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
68

Организаторов митинга против коррупции в Твери отдадут под суд

2017-03-29 14:10
60

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100