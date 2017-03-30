История о том, как тверичанка Яна Романович борется с судьбой за своего ребёнка

Смотрите, как она умеет, - мама с гордостью кладёт шариковую ручку в левую ладошку Мадлены, и та её кое-как держит. Яна радуется искренне: ещё несколько месяцев назад трёхлетняя дочь не могла удержать в руке ничего. А ещё малышка за три года научилась говорить шесть слов, есть гречку, сидеть в коляске и почти что самостоятельно ползать. Это невероятные результаты, говорят врачи. У Мадлены самая сложная форма ДЦП и не функционирует правая часть мозга. Чтобы малышка смогла научиться ползать и ходить ей необходимо лечение в Китае.

Я фотографирую Мадлену, она сначала смеётся, машет ладошкой, а потом начинает стесняться и прячет личико. "Как настоящая модель", - комментирует с улыбкой мама. Яна рассказывает, что некоторое время назад Мадлена не реагировала вообще ни на что, постоянно лежала и смотрела в никуда. Врачи особенных шансов не давали и твердили: «Боритесь!» Сегодняшних больших успехов удалось добиться упорным трудом - мадлениным и маминым: постоянное лечение, физические занятия, разъезды по реабилитационным центрам.

Началась история Мадлены с тяжёлых родов. Яна рассказывает, что во время беременности обследовалась постоянно, а из-за чуть повышенного давления легла в третий роддом заранее.

- Третьего мая мне стало очень плохо, разболелся живот. Я к медсестре бегом, а она, мол, беременные всегда себе что-нибудь придумают. На следующий день стало только хуже, начались жёлтые выделения. Но приходилось терпеть. На четвертый мне сделали сонный укол, а проснулась я вся мокрая – воды отошли. Начались схватки, меня отправили рожать, проткнули пузырь, а оттуда салатовая жидкость вытекла. Я испугалась, но меня успокаивали: мол, это нормально для третьих родов.

Потом схватки закончились, ребенок «застрял» в родовых путях. По словам мамы, Мадлену буквально вытянула медсестра. Мадлена родилась практически белого цвета, ребенка сразу же унесли. Малышка отказывалась от еды, лицо было опухшим, а ручки сильно тряслись. Тем не менее, все врачи твердили: ребенок полностью здоров, а тремор рук от быстрых родов, - и выписали на третий день как здоровых.

На 21-й день у Мадлены поднялась температура до 39 градусов, начались страшные судороги. Мадлену экстренно госпитализировали в отделение патологии новорождённых, потом перевели в детскую неврологию и сделали полное обследование.

Через несколько дней врач вызвала Яну и попросила присесть: МРТ показало, что у девочки из-за длительной нехватки кислорода при родах поражено правое полушарие головного мозга - кора есть, а клетки белого вещества мертвы (перивентрикулярная лейкомаляция). Это примерно как если бы Мадлена упала с 20-го этажа. Процесс только что удалось остановить, но родителям нужно готовиться: девочка останется лежачей на всю жизнь.

Всё остальное Яна помнит, как во сне. Муж перестал спать, очень переживал, а потом вовсе ушёл из семьи. Все тяготы легли на плечи мамы. Но Яна быстро взяла себя в руки: «У меня три дочери, я не могу позволить себе ныть», - сказала она сама себе и начала действовать.

Один из врачей сказал, что при невероятных усилиях Мадлена сможет восстановиться на 50 %. Она никогда не сможет разговаривать, ходить, но, по крайней мере, сможет сама себя обслуживать, а мама - устроиться на работу.

Яна рассказывает, что однажды у неё просто не выдержали нервы, и она пришла в роддом, где прошли страшные роды Мадлены. Мама хотела просто посмотреть врачам в глаза и хотя бы услышать извинения. В роддоме вдруг стало известно, что «у ребёнка было трехкратное обвитие пуповины», о котором речи тогда и не шло. В итоге главный врач вызвал охрану, чтобы маму с больным ребёнком выгнали. Карточку Мадлены она взяла с собой. Забирать Яну приехал сам главврач роддома с участковым, заявив, что мама вполне могла сама бить ребенка об стену. Сотрудник полиции, выслушав ужасную историю, предложил Яне самой написать заявление на врачей. Заявление мама написала, но доказать ошибку оказалось невозможно. На этом дело и закончилось.

С тех пор девочка с мамой прошли через многие благотворительные фонды, платные и бесплатные больницы, реабилитационные центры, занятия лечебной физкультурой.

- Если бы не добрые люди, которые помогали нам и словом, и делом, мы бы не смогли, конечно, добиться таких результатов, - говорит мама. - Ну и несколько кредитов пришлось взять.

Дома малышка постоянно занимается с мамой. Вся комната в доме Романович обставлена специальными средствами: кресло, вертикализатор, специальная коляска с держателями и опорой, куча туторов на ножки и ручки. Из-за спастического тетрапареза ребёнку постоянно делают уколы, иначе от страшных болей Мадлена не может уснуть.

Несколько дней назад Романовичи приехали из знаменитого челябинского центра «Сакура». Там Мадлена научилась сидеть в коляске и почти – ползать. Кроме того, малышка начинает узнавать родных и даже пытается вступить в диалог, зная шесть слов.

- Это просто огромные успехи. Нам обещали, что она всю жизнь проведёт ничего непонимающей куклой. А главное, Мадленка сама хочет учиться, ей очень это все нравится.

Чтобы малышка смогла добиться новых успехов и научиться жить самостоятельно, ей необходима реабилитация в центре китайской медицины города Харбина. Благотворительные центры, как говорит Яна, за сборы средств на лечение в Китае не берутся.

- Дети оттуда приезжают совсем другими - я собственными глазами видела. Но нам самим средства, конечно, не собрать. Я очень надеюсь, что Мадленка сможет жить самостоятельно, и я смогу выйти на работу. На 18 тысяч прожить правда очень сложно, имея троих детей.

Яна и Мадлена просят помощи неравнодушных людей со сбором средств на лечение малышки в Китае. Сумма сбора – 450 тысяч рублей, где 350 – это лечение, и 100 тысяч – дорога туда и обратно.



Если вы захотите помочь:



Номер карты Сбербанк Яны Романович:



4276630015711750

Мобильный: 89043565104 (если есть мобильный банк) – для Мадлены



Киви кошелёк 89043565104 (любой терминал Киви)

Группа помощи: https://vk.com/madlenamystoboi



Все необходимые документы и история болезни находятся в редакции.