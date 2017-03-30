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ФСО получила право изъять земли для госнужд рядом с национальным парком «Завидово»

30 Марта 2017 12:28
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Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому Федеральная служба охраны (ФСО) теперь имеет право изымать земельные участки для государственных нужд. Соответствующий документ опубликован на сайте publication.pravo.gov.ru.

Согласно тексту документа, ФСО будет изымать земельные участки «в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России».

Как сообщает "Новая газета", речь идёт, в частности, о территории рядом с государственным национальным парком «Завидово», где находится резиденция президента (Конаковский и Калининский районы Тверской области). Охранная зона создается «для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты».

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Метки: фсо завидово резиденция президента изъятие земель владимир путин
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Комментарии (3)

  • bae99 
    Особнячок-с планируется?
    30.03.2017 12:46
    0 | 5

    • Whois 
      Просто увеличивается буферная зона между населением и отдыхающими.
Безопасность.
      30.03.2017 12:54
      0 | 11

      • ДеД 
        Правильный подход!
        Прикрепленные изображения:
        30.03.2017 13:10
        0 | 6
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