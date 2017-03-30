В Вышнем Волочке за многочисленные санитарные нарушения закрыли магазин в жилом доме

Сотрудники прокуратуры совместно с представителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке по жалобе одного из жильцов провели проверку в магазине, расположенном в жилом доме. По итогам были выявлены нарушения Санитарно-эпидемиологических правил.

Реконструкция жилого помещения под торговое предприятие проведена без учета расчетов шума и вибрации от холодильного оборудования. В магазине функционируют 5 холодильных камер для охлаждения продуктов питания, в результате их эксплуатации в жилой комнате заявителя, отделенной от магазина стеной, уровень вибрации превышает гигиенический норматив.

Также у магазина нет контейнерной площадки для установки мусоросборника, нет договора со специализированной организацией на вывоз ТБО, не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации, а также выявлены нарушения пожарной безопасности.

По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием закрыть магазин.

Решением Бологовского городского суда Тверской области требования прокурора признаны обоснованными. Владелец магазина пытался обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.