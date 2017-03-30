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В Вышнем Волочке за многочисленные санитарные нарушения закрыли магазин в жилом доме

30 Марта 2017 11:10
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Сотрудники прокуратуры совместно с представителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Вышнем Волочке по жалобе одного из жильцов провели проверку в магазине, расположенном в жилом доме. По итогам были выявлены нарушения Санитарно-эпидемиологических правил.

Реконструкция жилого помещения под торговое предприятие проведена без учета расчетов шума и вибрации от холодильного оборудования. В магазине функционируют 5 холодильных камер для охлаждения продуктов питания, в результате их эксплуатации в жилой комнате заявителя, отделенной от магазина стеной, уровень вибрации превышает гигиенический норматив.

Также у магазина нет контейнерной площадки для установки мусоросборника, нет договора со специализированной организацией на вывоз ТБО, не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации, а также выявлены нарушения пожарной безопасности.

По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю с требованием закрыть магазин.

Решением Бологовского городского суда Тверской области требования прокурора признаны обоснованными. Владелец магазина пытался обжаловать решение, однако суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

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Метки: прокуратура тверской области вышний волочёк магазин в жилом доме нарушения санитарных норм закрыли магазин
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Комментарии (4)

  • horton 
    Не поняла, что за магазин? Точнее даже - ГДЕ магазин? )))
Ну разве что владелец - житель г. Бологое, тогда остается только первый вопрос )))
    30.03.2017 11:29
    0 | 1

    • bae99 
      Вероятно в бывшей квартире 1 этажа...
      30.03.2017 14:21
      0 | 1

      • horton 
        А... ну теперь не ошибусь! )
        30.03.2017 15:09
        0 | 1

  • zakopyloff 
    может, что нелегальное морозил?
    30.03.2017 14:59
    0 | 1
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