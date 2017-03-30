Осуждены семеро жителей Твери за разбойное нападение

В отношении семерых жителей Твери в возрасте от 17 до 26 лет было возбуждено уголовное дело «Разбой».

Как сообщает прокуратура Тверской области, 29 мая прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Заволжском районе Твери, совершили нападение на двух граждан, избили и похитили принадлежащее им имущество. Ущерб составил 2346 рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, шестерым молодым людям, в том числе несовершеннолетнему, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. А седьмой проведет в исправительной колонии строгого режима 2 года 6 месяцев.