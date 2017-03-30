Осуждены семеро жителей Твери за разбойное нападение

В отношении семерых жителей Твери в возрасте от 17 до 26 лет было возбуждено уголовное дело «Разбой».
Как сообщает прокуратура Тверской области, 29 мая прошлого года они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Заволжском районе Твери, совершили нападение на двух граждан, избили и похитили принадлежащее им имущество. Ущерб составил 2346 рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя, шестерым молодым людям, в том числе несовершеннолетнему, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. А седьмой проведет в исправительной колонии строгого режима 2 года 6 месяцев.
Комментарии (3)
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infist
30.03.2017 12:29
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