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Осуждены семеро жителей Твери за разбойное нападение

30 Марта 2017 11:02
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В отношении семерых жителей Твери в возрасте от  17 до 26 лет было возбуждено уголовное дело «Разбой».

Как сообщает прокуратура Тверской области, 29 мая прошлого года они,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, в Заволжском районе Твери, совершили нападение на двух граждан, избили и похитили принадлежащее им имущество. Ущерб составил 2346 рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, шестерым молодым людям, в том числе несовершеннолетнему, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно. А  седьмой проведет в исправительной колонии строгого режима 2 года 6 месяцев.

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Метки: разбой разбойное нападение
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Комментарии (3)

  • ДеД 
    Это правильно.
    30.03.2017 11:44
    1 | 1

    • Хычник_Ёж 
      Реальный срок надо,это не накащание а подъем понтов ,видно занесли,группой лиц разбой и условка
      30.03.2017 12:47
      0 | 1

  • infist 
    По 335 рублей на брата, неплохо. И всего то 3 года условно, а одному вообще повезло, дали 3 года  строгого, выйдет в наколках крутой и блатной, еще больше авторитета у этих шестерых будет иметь.
    30.03.2017 12:29
    0 | 1
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