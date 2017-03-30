После скандального видео заведующая детским садом №1 Торжка уволилась по собственному желанию

Заведующая детским садом №1 города Торжка Ершова Галина Викторовна 29 марта написала заявление об увольнении по собственному желанию. В отделе образования города Торжка ТИА пояснили, что женщина не работает уже с сегодняшнего дня.

Напомним, руководитель торжокского детского сада уволилась после того, как скандальное видео с ее участием появилось в соцсетях и в СМИ, а следственный комитет начал проверку.

Из содержания беседы на этом видео можно предположить, что родители нашли фотографа, который будет снимать фото и видео на утреннике выпускной группы. Тот озвучил ценну в 600 рублей за работу с человека, а заведующую это не устроило, поскольку в сумму не был заложен процент для неё. Женщина требовала от мужчины передачи ей части денежных средств.