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После скандального видео заведующая детским садом №1 Торжка уволилась по собственному желанию

30 Марта 2017 10:26
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Заведующая детским садом №1 города Торжка Ершова Галина Викторовна 29 марта написала заявление об увольнении по собственному желанию. В отделе образования города Торжка ТИА пояснили, что  женщина не работает уже с сегодняшнего дня.

Напомним, руководитель  торжокского  детского сада уволилась после того, как скандальное видео с ее участием появилось в соцсетях и в СМИ, а следственный  комитет начал проверку.

Из содержания беседы на этом видео можно предположить, что родители нашли фотографа, который будет снимать фото и видео на утреннике выпускной группы. Тот озвучил ценну в 600 рублей за работу с человека, а заведующую это не устроило, поскольку в сумму не был заложен процент для неё. Женщина требовала от мужчины передачи ей части денежных средств.

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Метки: откат заведующая детским садом Детский сад №1 города Торжок галина ершова вымогательство денег торжок
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Комментарии (15)

  • kudimov 
    Заведующая уволилась, а фотограф ушел в запой. Конец фотосессии.
    30.03.2017 10:29
    2 | 11

    • below 
      Вот так и рождаются и слухи. Я про фотографа..
      30.03.2017 10:39
      1 | 3

    • Хычник_Ёж 
      На месте и.о. я б запретил все не входящие в программу мероприятия,пусть в кафе идут
      30.03.2017 12:04
      2 | 3

  • Leandr 
    Разве при приеме на работу заведующей не говорили, чтоб не брала взятки? Хорошо, что не посадили, легко отделалась. Зато прославилась на всю область.
    30.03.2017 11:02
    0 | 5

    • horton 
      Так она взятку и не брала... Она ее вымогала!
Не брала в данном конкретном случае )))
      30.03.2017 11:14
      0 | 5

      • Leandr 
        Какие тонкости, очень деликатно и уважительно отнеслись правоохранительные органы - не стали возбуждать уголовное дело.
ПС. Хортон, думаете, она просто так вымогала? А если бы фотограф ей дал денег, то сразу отказалась бы? - типа, "я взятки не беру, я их только вымогаю"
        30.03.2017 11:44
        0 | 3

        • horton 
          Думаю, что вымогала не просто так...
          30.03.2017 12:33
          0 | 2

    • Хычник_Ёж 
      Она взятку и не просила,просила процент детсаду! Был суд и признали взятку!? Дело то завели хоть?А то что снимали ее без ее ведома и распространили в инете? Кто ответит? Статья серьезная! Если не дура иск подаст,о клевете,и прочая,статей много
      30.03.2017 12:00
      1 | 3

      • VoToN 
        Процент она может в РОНО просить, а не у родителей его вымогать. Тем более большие сомнения, что "проценты" будут оприходованы по кассовому ордеру.
        30.03.2017 12:57
        0 | 4

  • Ferapont 
    Фотограф медсправку предоставил ?
В дошкольном учреждении потенциально бацильных пришлых дядей нам не нужно !
    30.03.2017 11:23
    0 | 8

    • Хычник_Ёж 
      Там санитарная книжка нужна! И с чего вы взяли что ДОУ открытое учреждение? Что туда может ходить кто хочешь?
      30.03.2017 12:02
      0 | 4

    • VladislaV 
      Но не у всех и родителей-то есть справки и медкнижки.
      30.03.2017 12:49
      0 | 2

      • Хычник_Ёж 
        Родители не посторонние,да и в верхней одежде не всегда пускают!
        30.03.2017 12:52
        1 | 1

  • Zloi 
    Увольнение равносильно прощению со стороны следственных органов.
    30.03.2017 13:00
    0 | 3

  • zakopyloff 
    о боже, неужели стартуют скрытые видеозаписи бесед с заведующими в детсадах? Наконец-то, хватит поборов!!!
    30.03.2017 15:03
    0 | 2
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