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Житель Ржева себе на беду заказал другу японский меч из Китая

Житель Ржева себе на беду заказал другу японский меч из Китая - ТИА
30 Марта 2017 09:43
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Японский меч катана с полутораметровыми ножнами, заказанный в популярном китайском интернет-магазине, мужчина собирался подарить другу. Однако презент товарищ не получит, а покупателю грозит административное преследование, сообщает пресс-служба тверской таможни. 

Сотрудники Ржевского таможенного поста Тверской таможни обнаружили, что в международном почтовом отправлении находится металлический меч. Оружие отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление в Москву, отдать получателю посылку отказались.

Экспертиза подтвердила, что пересылаемый товар - это действительно японский меч катана. Изготовлен он кустарным способом на станочном оборудовании. Катана относится к категории клинкового колюще-режуще-рубящего оружия, и является холодным оружием. К категории культурных ценностей меч отнести нельзя.

Теперь невнимательному покупателю грозит административное наказание, предусмотренное ст. 16.3 КоАп РФ.

Тверская таможня напоминает, что к пересылке международных почтовых отправлений существует ряд требований, запретов и ограничений. Подробная информация размещена на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Для физических лиц».

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Метки: таможня меч японский катана из китая подарок другу тверская таможня
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Комментарии (9)

  • Ferapont 
    Когда чиновнику дарят меч или клинок в полметра, то можно ?
Иль слугам народа культурную ценность из запасников музея вручают ?
    30.03.2017 09:56
    0 | 11

    • Житель подземелья 
      Тут, как я понял из текста, товарищ тупо лоханулся, когда решил сей девайс по почте заказать. Заказал бы у знакомого кузнеца - особых проблем бы не было. По почте у нас вроде даже жидкости пересылать нельзя, причем любые, а данная штуковина вполне себе может проходить по разряду "холодное оружие". Так что товарищ действительно лоханулся и свой штраф получит по делу. А всякие наградные штуки - это уже другое.
      30.03.2017 10:05
      1 | 1

      • BARBAdos 
        да пипец, во Ржеве наверное у каждого жителя есть пара-тройка знакомых кузнецов, которые способны сделать катану или меч-кладенец. Да даже если и есть такие умельцы во Ржеве, то цена этого предмета у кузнеца будет в разы выше, чем у китайцев - там это серийное производство с высоким уровнем механизации, а кузнец это ремесленник. Сомневаюсь, что данная катана обладает какой то реальной убойной силой - скорее это сувенир, который можно на стену повесить, ну может крапиву во дворе порубать, просто любят у нас органы лишний раз свою власть продемонстрировать, а так можно и к топору или длинному ножу в хоз. магазине дое..ться...

Кстати сам хотел у китайцев мачете заказать (в лес ходить, пробивать кустарник) - цена привлекла (че то в районе 1,5р), но потом взвесил все, типо  какое качество может быть за 1,5 руб., подумал ,что дибилы на таможне могут докопаться, почитал коменты (не восторженные) и решил от этой затеи отказаться...
        30.03.2017 10:42
        0 | 8

        • Житель подземелья 
          вот вы не повелись и правильно сделали, а то и на вас штраф бы повесили. полиция и прочие товарищи да, любят иногда дурь свою во всей красе показать, но все же правилам пересылке по почте стоит следовать. ибо мачете ваше также могли бы с легкостью приравнять к холодному оружию и все дела. а серийное производство катан - это малость смешно, если мне не изменяет память, то штука сия всегда была ручной работы и прочее, прочее. но это к делу не относится.
З.Ы. не, ну если так, на стенку повесить - неужели трудно мастера найти? в век интернета - сомневаюсь. да, стоить будет в разы, зато все косяки можно конкретному мастеру предъявить и вообще. да и если по более-менее прямому назначению использовать - тоже лучше уж знать, кто делал.
          30.03.2017 11:21
          0 | 2

          • BARBAdos 
            а вы думаете там продают эксклюзивные работы китайских мастеров? Ясен перец, что все это серийные поделки в лучшем случае среднего качества, хотя естественно, что все они говорят ,что это ручная работа, но цена - от 3 до 10 т. руб. все выдает. Мне кажется ,что и в наших сувенирных магазах можно подобные вещи купить...
            30.03.2017 11:37
            0 | 3

            • Житель подземелья 
              я уже давно об этом не думаю, поделки адекватных китайских мастеров продают в лучшем случае в соответствующих китайских магазинах (и скорее всего не интернет), а то и на аукционах каких. и стоят они не по карману жителя Ржева. просто человек реально лоханулся, заплатит штраф и будет жить спокойно дальше. на ошибках учатся, лучше на чужих, но иногда на чужих не помогает.
              30.03.2017 12:12
              0 | 2

  • Юлёк 
    Да весь вопрос был в цене, разве не понятно?! Гражданин решил съэкономить и заказать в Китае.
    30.03.2017 11:33
    0 | 4

  • Судья 
    капаются в чужихъ посылках
    30.03.2017 14:27
    0 | 2

  • bublik 
    и будет этот меч болтаться на стене какого нибудь таможенника, али полицая. удобненько, красивенько и бесплатненько.
    30.03.2017 16:10
    0 | 0
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