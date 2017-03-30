Житель Ржева себе на беду заказал другу японский меч из Китая

Японский меч катана с полутораметровыми ножнами, заказанный в популярном китайском интернет-магазине, мужчина собирался подарить другу. Однако презент товарищ не получит, а покупателю грозит административное преследование, сообщает пресс-служба тверской таможни.

Сотрудники Ржевского таможенного поста Тверской таможни обнаружили, что в международном почтовом отправлении находится металлический меч. Оружие отправили на экспертизу в Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление в Москву, отдать получателю посылку отказались.

Экспертиза подтвердила, что пересылаемый товар - это действительно японский меч катана. Изготовлен он кустарным способом на станочном оборудовании. Катана относится к категории клинкового колюще-режуще-рубящего оружия, и является холодным оружием. К категории культурных ценностей меч отнести нельзя.

Теперь невнимательному покупателю грозит административное наказание, предусмотренное ст. 16.3 КоАп РФ.

Тверская таможня напоминает, что к пересылке международных почтовых отправлений существует ряд требований, запретов и ограничений. Подробная информация размещена на сайте Федеральной таможенной службы в разделе «Для физических лиц».