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На 32 дорогах Тверской области с 1 апреля будет ограничено движение большегрузов

30 Марта 2017 09:38
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С 1 апреля на 32 региональных автодорогах Тверской области будут введены временные ограничения движения грузовых транспортных средств, сообщает пресс-служба территориального дорожного фонда. Соответствующий приказ издало региональное Министерство транспорта.

Ограничения вводятся по фактической массе 20 тонн на срок с 1 по 30 апреля включительно на следующих региональных автодорогах:

1) Тверь – Ржев, км 8+150 - км 118+300
2) Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново, 6,5 км - 80,650 км
3) «Москва – Санкт-Петербург» – Лихославль, 0 км – 17,7 км
4) Мирный – Терешкино – Большое Петрово, 0 км – 26,5 км
5) Торжок – Калашниково, 0 км – 6,5 км
6) «Москва – Санкт-Петербург» – Тверецкий, 0 км – 6,2 км
7) Тверецкий – Раменье, 0 км – 5 км
8) «Москва – Санкт-Петербург» – Славный, 0 км – 2 км
9) Торжок – Луковниково – Дарьино, 5,250 км – 24,5 км
10) Вышний Волочек – Ермолкино – Починок, 4,750 км – 7,2 км
11) Коломно – Боровно – Тубос, 0 км – км 3,3
12) Куженкино – Бологое, 0 км – 12,6 км
13) «Бологое – Кемцы – Березовский Рядок» – Березайка – Лыкошино, 0 км – 31 км
14) Корыхново – Линево, 0 км – 7,1 км
15) Торжок – Осташков, 3,4 км – 124,1 км
16) Осташков – Волговерховье, 3 км – 52,2 км
17) Зубцов – Крупцово – «Тверь – Ржев», 0 км – 27,1 км
18) Подъезд к д. Большое Пищалино, 0 км – 3 км
19) «Смоленск – Вязьма – Зубцов» – Щеколдино, 0 км – 15,6 км
20) Ильино – Буйлово – Киверичи, 1,3 км – 37,5 км
21) Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, 7,4 км – 281,6 км
22) Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, 53,350 км – 139,450 км
23) Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, 10,2 км – 54,7 км 
24) Осташков – Селижарово – Ржев, 0 км – 123,9 км
25) «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково, 0 км - 21,3 км, 26,2 км – 49,550 км
26) «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, 0 км - 121,140 км
27) «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь, 0 км - 64,64 км
28) Старое направление по селу Городня, 0 км – 0,8 км
29) Городня – Редкино – Стариково, 0 км – 13 км
30) Медное – Кумордино, 0 км - 5,1 км
31) Старое направление по селу Медное, 0,3 км – 9,6 км
32) Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, 12 км - 16 км

Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области направила в адрес подрядных организаций региона письмо с требованием установить соответствующие дорожные знаки.

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Метки: ограничение движения большегрузов региональные дороги тверской области дорожный фонд тверской области
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Комментарии (1)

  • леха мамонтов 
    дороги надо нормальные делать а не воровать
    30.03.2017 11:59
    0 | 0
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