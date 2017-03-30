В Тверской области погиб велосипедист

Трагедия произошла 29 марта около 22.55 на 37 км автодороги Торжок - Старица (Торжокский район). 27-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, ехал со стороны Старицы в направлении Торжка по своей полосе. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, 42-летний велосипедист двигался по встречной полосе ближе к центру проезжей части и угодил под колеса легковушки. В результате велосипедист скончался на месте.