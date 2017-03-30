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В Тверской области погиб велосипедист

30 Марта 2017 09:25
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Трагедия произошла 29 марта около 22.55 на 37 км автодороги Торжок - Старица (Торжокский район). 27-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, ехал со стороны Старицы в направлении Торжка по своей полосе. Как сообщает УГИБДД по Тверской области, 42-летний велосипедист двигался по встречной полосе ближе к центру проезжей части и угодил под колеса легковушки. В результате велосипедист скончался на месте.

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Метки: погиб велосипедист велосипедист попал под колеса
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Комментарии (3)

  • horton 
    Правдивую историю смог бы "рассказать" только видеорегистратор...
Соболезнования родным...
    30.03.2017 09:51
    0 | 5

  • ksw 
      № 2, а до открытия сезона больше трех недель.
    30.03.2017 10:00
    0 | 5

  • Heckfy 
    Да, видеорегистратор с нынешним количеством машин вполне годная вещь. По идее, вполне можно оснащать все новые машины этими устройствами, благо цена на них вполне доступная. Как-то даже купил регистратор за 270 рублей по уценке, чисто ради интереса. Оказалось, вполне неплохо снимает, на расстоянии до 50 метров вполне различимы номера. И это еще года полтора назад было, сейчас техника шагнула вперед. Благодаря регистраторам многие подставы и косяки видны становятся, да и сами водители чуть реже будут лихачить, когда будут знать, что из каждой машины на них смотрит камера. С другой стороны, конечно, у многих создастся впечатление вмешательства в личную жизнь - типа большой брат следит за тобой.
    30.03.2017 11:51
    0 | 0
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