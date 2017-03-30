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Одному из самолетов российской авиакомпании присвоено имя «Тверь»

30 Марта 2017 09:13
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Воздушному судну авиакомпании «Россия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFM присвоено имя «Тверь». Фюзеляж лайнера, рассчитанного на перевозку 168 пассажиров, украшают название города и герб Твери. Самолет «Тверь» пополнит список воздушных судов, украшенных символикой российских городов: «Москва», «Санкт-Петербург», «Владивосток», «Нижний Новгород», «Новосибирск» и других.

Авиалайнер «Тверь» будут эксплуатировать преимущественно на внутрироссийских линиях.

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Метки: самолёт Тверь авиакомпания Россия airbus a320 тверь имена для самолётов
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Комментарии (22)

  • Leo-L 
    Да. Только он никогда не прилетит в Тверь.
    30.03.2017 09:27
    0 | 10

    • RSERG 
      Зато рейтинг губернатора поднимется.
      30.03.2017 09:33
      0 | 7

      • Эго 
        ))) с языка снял...
        30.03.2017 09:34
        0 | 4

        • RSERG 
          Кто первый встал, того и тапки.
          30.03.2017 13:16
          0 | 3

          • Эго 
            Дык... )) А кто первым лёг, того и матрац?
            30.03.2017 13:43
            0 | 2

  • MikeH 
    Ну офигеть теперь!
И как это поможет нам выживать?
    30.03.2017 09:36
    0 | 4

    • Эго 
      Офигевая далее и более...
      30.03.2017 09:40
      0 | 4

  • VIRRA-EL_ 
    Как вы судно назовете, так оно и полетит...
    30.03.2017 09:42
    0 | 2

    • Эго 
      В смысле, так и наполняться будет?
      30.03.2017 09:45
      0 | 2

  • VIRRA-EL_ 
    В смысле, с фасадом, коммуналкой и дорогами у него постоянные проблемы будут. А вот с чем не будут, выше уже написали.
    30.03.2017 09:49
    0 | 1

  • ckfdf_nhele 
    В компании "Аэрофлот" самолетиками присваивают имена художников. Лучше бы самолету присвоили имена тверских поэтов "Михаил Круг", "Евгений Кац" и "Леха Закон". Согласитесь, славы Твери такие имена приносят больше.
    30.03.2017 09:53
    4 | 3

    • Эго 
      Да....безоговорочно. Миша Круг - главный конкурент рейтингу.
      30.03.2017 09:57
      0 | 2

    • Эго 
      Господа, не обладающие ч/ю и не понимающие иронию и сарказм,  - лучше не читайте твики c̲k̲f̲d̲f̲_̲n̲h̲e̲l̲e̲, дабы избежать соблазна дизлайкнуть.
      30.03.2017 10:04
      0 | 2

  • Бертран 
    С приходом Игоря Михайловича, наша Тверь преобразилась, расцвела, стала известной в широких кругах. Если так и дальше будет продолжаться, то звание Вольного города мы получим в очень скором будущем, а это откроет новые, доселе невиданные перспективы. Дождемся, господа!
    30.03.2017 10:08
    5 | 1

    • Leandr 
      Про перестройку ж.д. вокзала в космодром не сказали
      30.03.2017 10:11
      0 | 2

    • Эго 
      А то.
"Они ежедневно прочитывали московскую "Правду", -- местную прессу они не уважали, -- и все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Когда-то, лет сто тому назад, Черноморск был действительно вольным городом, и это было так весело и доходно, что легенда о "порто-франко" до сих пор еще бросала золотой блеск на светлый угол у кафе "Флорида".
  -- Читали про конференцию по разоружению? - обращался один пикейный жилет к другому пикейному жилету. -- Выступление графа Бернсторфа.
  -- Бернсторф-это голова! -- отвечал спрошенный жилет таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с графом. -- А вы читали, какую речь произнес Сноуден на собрании избирателей в Бирмингаме, этой цитадели консерваторов?
  -- Ну, о чем говорить... Сноуден-это голОва! Слушайте, Валиадис, -- обращался он к третьему старику в панаме. - Что вы скажете насчет Сноудена?
  -- Я скажу вам откровенно, - отвечала панама, - Сноудену пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы."
      30.03.2017 10:13
      0 | 1

    • RSERG 
      Лучше бы дождаться Города Мастеров.
      30.03.2017 11:07
      0 | 2

      • MikeH 
        Что за "город мастеров"?
        30.03.2017 12:40
        0 | 2

    • bae99 
      Расцвела каким букетом?
      30.03.2017 12:48
      0 | 2

  • Proletary 
    Вот злопыхатели. Хорошее название для судна, прославленное.
    Прикрепленные изображения:
    30.03.2017 12:42
    0 | 4

    • Эго 
      Да, уж... фильма на все времена.
      30.03.2017 14:52
      0 | 1

  • Shumadan 
    http://www.spb.kp.ru/daily/25824.4/2801284/
    30.03.2017 13:10
    0 | 1
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