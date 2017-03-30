Одному из самолетов российской авиакомпании присвоено имя «Тверь»

Воздушному судну авиакомпании «Россия» Airbus A320 с бортовым номером VQ-BFM присвоено имя «Тверь». Фюзеляж лайнера, рассчитанного на перевозку 168 пассажиров, украшают название города и герб Твери. Самолет «Тверь» пополнит список воздушных судов, украшенных символикой российских городов: «Москва», «Санкт-Петербург», «Владивосток», «Нижний Новгород», «Новосибирск» и других.

Авиалайнер «Тверь» будут эксплуатировать преимущественно на внутрироссийских линиях.