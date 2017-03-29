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В Тверской области пропал мужчина

29 Марта 2017 20:02
Автор:

Фоторепортаж

Разыскивают без вести пропавшего жителя Вышнего Волочка Александра Кушкина, об этом сообщает волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова"

Мужчина не выходит на связь с родственниками с ноября 2015 года. В ориентировке говорится, что он может находится в Крыму.

Приметы: на вид 28 лет, рост 184 см, спортивного телосложения, глаза карие, нос прямой, волосы прямые, темно-русые, средней длины, размер обуви 44. При себе имел паспорт, военный билет на свое имя, спортивная сумка с личными вещами.

 

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Метки: пропал житель Тверской области пропал человек
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Комментарии (1)

  • Dobry кrtek 
    1.Всего 16 месяцев на связь не выходит,а родственники уже всполошились!) 2.Не стоит переживать, ведь крымтонаш.
    29.03.2017 20:19
    0 | 2
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