В Тверской области пропал мужчина

Разыскивают без вести пропавшего жителя Вышнего Волочка Александра Кушкина, об этом сообщает волонтерский поисково-спасательный отряд "Сова"

Мужчина не выходит на связь с родственниками с ноября 2015 года. В ориентировке говорится, что он может находится в Крыму.

Приметы: на вид 28 лет, рост 184 см, спортивного телосложения, глаза карие, нос прямой, волосы прямые, темно-русые, средней длины, размер обуви 44. При себе имел паспорт, военный билет на свое имя, спортивная сумка с личными вещами.