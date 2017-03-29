Будущие работники туриндустрии Тверской области прошли стажировку в Казахстане

Учащиеся тверского колледжа сервиса и туризма посетили республику Казахстан для повышения квалификации по специальности «Туризм». Стажировка проходила в рамках договора о сотрудничестве между образовательными учреждениями Твери и города Алма-Ата.

На студенческой пресс-конференции представители тверской делегации познакомили собравшихся с культурно-историческими объектами Верхневолжья, символикой областной столицы. Педагоги обменялись опытом работы по подготовке кадров для индустрии гостеприимства.

Помимо образовательной, для тверской делегации была организована экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Казахстана. Студенты совершили восхождение на гору Кок-Тюбе, посетили экологический парк и Долину Замков Чарынского каньона, сообщает правительство Тверской области