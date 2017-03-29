В Тверской области за выходные задержали более 80 пьяных водителей

По вине пьяных водителей , либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования за 2017 года произошло 12 ДТП, в результате которых погибли 2 и получили травмы 26 человек.

В выходные дни с 24 по 26 марта 2017 года в Тверской области в рамках «Контроля трезвости» 81 водитель был привлечен за управление автомобилями с признаками опьянения. В Твери было остановлено 25 таких водителей.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по тел. 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).