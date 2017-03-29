В колониях Тверской области прошла "Неделя молитвы"

«Неделя молитвы» – ежегодная акция Русской православной церкви. Молебны прошли в храмах ИК-9, ИК-1, СИЗО-1 и ИК-10 УФСИН России по Тверской области.

Три года назад по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в тюремных храмах Москвы в Великий пост и перед праздником Покрова пресвятой Богородицы впервые провели «Неделю молитвы». Затем это начинание подхватили в других регионах.

В храмах учреждений УФСИН России по Тверской области в течение недели проходили богослужения об осужденных и заключенных под стражу, исполнении правосудия, заботе о жертвах преступлений, умножении любви в семьях заключенных, возвращении бывших осужденных в гражданское общество, сотрудниках УИС, о тюремных священнослужителях и обо всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения. Проведение «Недели молитвы» было распределено по дням недели между учреждениями, сообщает пресс-служба регионального УФСИН

Вместе со священнослужителями в богослужениях участвовали сотрудники и осужденные. Инициатором «Недели молитвы» в тверских местах лишения свободы стал помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими отец Михаил Беляев.

Отец Михаил надеется, что в следующем году акция пройдет и в других учреждениях УФСИН России по Тверской области.