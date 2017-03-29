tvernews.ru
29 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тверская кибердружина предупреждает: не поддавайтесь на призывы интернет-наркоторговцев!

29 Марта 2017 17:17
Автор:

На прошлой неделе популярные мессенджеры тверских пользователей захлестнул шквал спам-сообщений, в которых содержался призыв к покупке запрещенных психотропных веществ. Тверская кибердружина совместно с правоохранительными органами всегда оперативно реагирует на такие события. Вместе они ведут активную профилактическую деятельность с молодежью и проводят ряд мер, направленные на выявления таких поставщиков.

Сегодня социальные сети переполняет масса объявлений о работе курьера. Всё бы ничего, но уровень заработной платы неправдоподобно высок - 30 тысяч рублей в неделю и более. Вторым подозрительным фактом является связь с потенциальным работодателем через защищенное соединение Telegram. Кроме того, аккаунт, который рассылал данные сообщения, оказался заблокированным модераторами социальных сетей. Помимо прочего, в объявлении содержались ссылки на группы, в которых указаны соответствующие контакты в Telegram. Все уловки направлены на поиск курьеров, которые в будущем будут доставлять покупателям запрещенные психотропные вещества.

В разосланных спам-сообщениях как раз содержался призыв к покупке таких запрещенных веществ. В сообщении была указана соответствующая ссылка, по которой можно перейти через анонимный интернет-браузер Tor. В открывшемся веб-сайте указана подробная инструкция по приобретению запрещенных товаров и ссылка на интернет-магазин, где можно совершать покупки.

В этом интернет-магазине присутствовал обширный ассортимент запрещенных товаров, товары которого можно купить через bitcon. После покупки активизируются заманенные красивыми и обещающими объявлениями курьеры.

 
Сергей Большаков, ведущий специалист-эксперт ТРО "Кибердружина. Тверская область" советует:

- Не ведитесь на провокации и не будьте наивными при чтении подобных объявлений! Всегда будьте бдительны и сохраняйте разум при работе в сети Интернет! Предупреждаем, что указанные выше деяния наказуемы - как административно, так и уголовно.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: наркоторговля в интернете спам-сообщения в твери кибердружина в твери
Смотрите также:
Комментарии (14)

  • Житель подземелья 
    Тверская кибердружина - это очередное сборище Кэпов Очевидность на бюджете?
    29.03.2017 17:28
    1 | 10

  • MikeH 
    Кто пустил школоту за компьютер?
    29.03.2017 17:32
    1 | 6

    • Житель подземелья 
      Да фиг с ней, со школотой за компом, меня больше волнует вопрос "Нафига ТИА этот бред распостраняет?". Школоты за компом щаз навалом, другое дело, что она обычно в своих загонах пасется и на более-менее серьезные ресурсы пока не лезет. А вот продвигать какую-то непонятную организацию в СМИ регионального уровня (пусть даже электронном) - это уже наводит на некие не совсем приятные мысли.
      29.03.2017 17:39
      1 | 7

      • MikeH 
        Интернет глупеет от школоты, а от "дружинников" вообще становится тошнотворным.
        29.03.2017 18:18
        0 | 4

      • Proletary 
        А вот не соглашусь. Спасибо ТИА за то, что выставляет мгерышей, кибердружинников и прочую плесень на всеобщее обозрение. Теперь буду знать, как бояркой барыжить через защищенный Телеграм.
https://www.google.ru/search?q=Telegram+%D1%83%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
        29.03.2017 18:26
        0 | 2

  • peshehod 
    Какая подробная инструкция получилась)))) 
P.S. Правдивая история из сов. прошлого. В одну хорошую школу перевели ученика-наркомана. Естественно, тут же прикрепили к нему комсомольца-отличника, чтобы личным примером способствовал исправлению заблудшего юноши. Через какое-то время в школе стало 2 наркомана.
Вывод. Иная контрпропаганда оборачивается рекламой.
    29.03.2017 17:57
    1 | 4

  • MikeH 
    Предлагаю объявить сбор bitcon для покупки ведущему специалисту мозгов.
А то так до конца жизни и будет на дворовом арго хрен пойми как изъясняться...

"Не ведитесь на провокации и не будьте наивными при чтении подобных объявлений! Всегда будьте бдительны и сохраняйте разум при работе в сети Интернет! Предупреждаем, что указанные выше деяния наказуемы - как административно, так и уголовно."  - шедевр! Готов пожертвовать 2 (два) соленых огурца на шнобелевскую премию автору.
    29.03.2017 18:24
    0 | 2

    • Proletary 
      Выставляйте счет в даркнете, накидаем криптовалют по самые оффшоры.
      29.03.2017 18:29
      0 | 2

      • MikeH 
        Ааааа, красава!!!
        29.03.2017 18:31
        0 | 1

        • Proletary 
          Кстати, есть тут кто с филфака? Это из какого языка конструкция, явно не русский, не иврит и даже не x86 assembly:
---
В этом интернет-магазине присутствовал обширный ассортимент запрещенных товаров, товары которого можно купить через bitcon.
---
Отзовитесь, лингвисты!
          29.03.2017 19:52
          0 | 1

          • Uylo_Yobannen 
            Лоховство это, а не конструкция. Настоящие конструкции прессуха облисполкома выдаёт:
"...это не ваша должность. Это должность того лица, которое замещает должность Главного управления МЧС".
https://tvernews.ru/news/219283/
            29.03.2017 20:09
            0 | 0

            • Proletary 
              Ну вот не ожидал от вас. Чмырить юных кибердружинников с лабильной психикой и вибрирующим сексуальным самоопределением путем сравнения с супертяжами стиля "ссать в уши". Подленько как-то.
PS Мыло видел, но забыл. Ща отвечу.
              29.03.2017 20:32
              0 | 1

              • horton 
                "После покупки активизируются заманенные красивыми и обещающими объявлениями курьеры"
Прочитала фразу пять раз... Просто ОЙ!
                29.03.2017 20:58
                0 | 1

      • Эго 
        "Хорошо излагает, собака, учитесь!"
        29.03.2017 21:01
        0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
83

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
72

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
71

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
68

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

2017-03-23 18:17
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100