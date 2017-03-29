Тверская кибердружина предупреждает: не поддавайтесь на призывы интернет-наркоторговцев!

На прошлой неделе популярные мессенджеры тверских пользователей захлестнул шквал спам-сообщений, в которых содержался призыв к покупке запрещенных психотропных веществ. Тверская кибердружина совместно с правоохранительными органами всегда оперативно реагирует на такие события. Вместе они ведут активную профилактическую деятельность с молодежью и проводят ряд мер, направленные на выявления таких поставщиков.

Сегодня социальные сети переполняет масса объявлений о работе курьера. Всё бы ничего, но уровень заработной платы неправдоподобно высок - 30 тысяч рублей в неделю и более. Вторым подозрительным фактом является связь с потенциальным работодателем через защищенное соединение Telegram. Кроме того, аккаунт, который рассылал данные сообщения, оказался заблокированным модераторами социальных сетей. Помимо прочего, в объявлении содержались ссылки на группы, в которых указаны соответствующие контакты в Telegram. Все уловки направлены на поиск курьеров, которые в будущем будут доставлять покупателям запрещенные психотропные вещества.

В разосланных спам-сообщениях как раз содержался призыв к покупке таких запрещенных веществ. В сообщении была указана соответствующая ссылка, по которой можно перейти через анонимный интернет-браузер Tor. В открывшемся веб-сайте указана подробная инструкция по приобретению запрещенных товаров и ссылка на интернет-магазин, где можно совершать покупки.

В этом интернет-магазине присутствовал обширный ассортимент запрещенных товаров, товары которого можно купить через bitcon. После покупки активизируются заманенные красивыми и обещающими объявлениями курьеры.

Сергей Большаков, ведущий специалист-эксперт ТРО "Кибердружина. Тверская область" советует:

- Не ведитесь на провокации и не будьте наивными при чтении подобных объявлений! Всегда будьте бдительны и сохраняйте разум при работе в сети Интернет! Предупреждаем, что указанные выше деяния наказуемы - как административно, так и уголовно.