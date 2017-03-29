Девушка без прав и не на своей машине устроила ДТП с пострадавшими

Авария произошла 29 марта в 7.45 на 9 км автодороги Городня – Редкино – Стариково (Конаковский район).

20-летняя девушка, управляя машиной Hyundai Accent, не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в остановившийся для поворота налево автомобиль Kia Rio. Как уточнили в ГИБДД, сигнал поворота был включен. Kia , в свою очередь, столкнулась с Suzuki Grand Vitara, который от удара съехал в кювет.

В ДТП пострадали два человека. У пассажира Hyundai 1987 г.р. - ушиб грудной клетки, а у водителя Kia, 1950 г.р., также ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Как оказалось, девушка водительских прав не получала, кроме того, она управляла чужим авто.