tvernews.ru
29 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Девушка без прав и не на своей машине устроила ДТП с пострадавшими

29 Марта 2017 17:22
Автор:

Авария произошла 29 марта в 7.45 на 9 км автодороги Городня – Редкино – Стариково (Конаковский район).

20-летняя девушка, управляя машиной Hyundai Accent, не выбрала безопасную скорость движения и врезалась в остановившийся для поворота налево автомобиль Kia Rio. Как уточнили в ГИБДД, сигнал поворота был включен.  Kia , в свою очередь, столкнулась с Suzuki Grand Vitara, который от удара съехал в кювет.

В ДТП пострадали два человека. У пассажира Hyundai 1987 г.р. - ушиб грудной клетки, а у водителя Kia, 1950 г.р., также ушиб грудной клетки и перелом ребер.

Как оказалось, девушка водительских прав не получала, кроме того, она управляла чужим авто.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп с пострадавшими девушка-водитель автоледи
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • horton 
    Нехорошая какая "30 летняя девушка"..)
    29.03.2017 17:33
    0 | 4

  • pluschka 
    Кура бестолковая..
    29.03.2017 17:41
    0 | 7

  • id1Ray 
    владельцу авто тоже выпишите приз за тонированые стопы
    29.03.2017 17:47
    0 | 2

  • Net. 
    Я думаю, больше всех обрадовался настоящий владелец машины, на которой "деточка покататься поехала"... Дура!
    29.03.2017 17:56
    0 | 2

  • evgen692016 
    трэш
    29.03.2017 18:08
    0 | 0

  • Buzzer 
    Давайте я её накажу?!
    29.03.2017 18:14
    0 | 1

  • Buzzer 
    Давайте я её накажу?!
    29.03.2017 18:14
    0 | 0

  • Алексей Владимирович 
    объясните старику зачем тонируют задние фонари? ведь за это лишение прав полагается
    29.03.2017 18:15
    0 | 5

    • MikeH 
      Гаишники уже давно не обращают на это внимания.
      29.03.2017 18:19
      0 | 0

    • Proletary 
      Дед, во времена моей молодости было круто подбивать штаны загнутыми монетами. С тех пор ничего не изменилось.
      29.03.2017 19:33
      0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
83

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
72

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
71

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
68

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

2017-03-23 18:17
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100