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Водителя Лексуса "Дом богов" арестовали за неснятую тонировку, другому выписали штраф

Водителя Лексуса "Дом богов" арестовали за неснятую тонировку, другому выписали штраф - ТИА
29 Марта 2017 17:24
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В Тверской области Госавтоинспекция ежедневно ведёт борьбу с незаконной тонировкой.  Каждый день только в Твери в среднем останавливают по 15-18 автомобилей с нарушением светопропускания стёкол.

На первый раз водителям предлагают сразу же снять плёнку, либо устранить недостатки в течение 10 дней согласно п.3.1 ст. 12.5 КоАП. Кроме этого, нарушитель обязан выплатить штраф в размере пятисот рублей. Если же водитель этого не делает, то отвечает уже по всей строгости закона: за невыполнение предписания нарушителю грозит новый штраф или арест до 15 суток.

Тем не менее, некоторых водителей такое наказание не останавливает. Известный в Твери водитель Лексуса с узнаваемой надписью «Дом богов» был осужден на 5 суток ареста за невыполнение предписания о снятии тонировки.

Фото 2012 года

Тверским автолюбителям этот водитель давно известен своей неповторимой ездой. С 2012 года в личной копилке автомобилист 21 административное правонарушение, из которых 6 – только за 2017 год.

В очередной раз его остановили 23 января 2017 года. Уровень светопропускания стёкол был нарушен. Водителю выписали штраф 500 рублей и требование о прекращении административного правонарушения. Штраф автомобилист выплатил, а снять тонировку забыл. 22 марта его вновь остановили сотрудники ГИБДД, а вечером того же дня состоялся суд, который вынес решение об аресте нарушителя на 5 суток.

29 марта в Центральном районном суде вынесено ещё одно решение в отношении водителя, не выполнившего требование о снятии тонировки. 31-летнего водителя ВАЗ-2108 остановили 9 марта, светопропускная способность передних боковых стекол составляла 16,6 процентов вместо положенных 70%. Нарушителю выписали штраф и требование об устранения нарушения. Сценарий тот же: штраф водитель оплатил, а требование не выполнил.

28 марта водителя вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции. Тонировка на машине осталась, поэтому водитель был задержан. На следующий день суд вынес решение – оштрафовать нарушителя на 500 рублей.

Водитель объяснил корреспонденту ТИА, что просто не успел снять тонировку: сразу после первого предписания он попал в ДТП, машина долгое время стояла на ремонте. Штраф водитель пообещал выплатить, а тонировку снять и впредь не ставить.  

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Метки: водители нарушения тонировки нарушения коап дом богов нарушения коап нарушения тонировки
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Комментарии (14)

  • oxion 
    Заколебали с этой тонировкой. Гаишники предписаниями МУП ЖЭК лучше бы занялись. Песка в городе ужас сколько, пыльно. 
Больше проблем нет? Только тонировка осталась?
    29.03.2017 17:34
    6 | 9

    • Bonch 
        Наконец-то "небожитель" попал под  кару всесильных. ;-))
      29.03.2017 18:23
      0 | 5

  • Djunior 
    И хочется возрадоваться, да нечему! Дорожного негодяя, откровенного хама и злостного нарушителя смогли "взять" только на тонировке..., а былые "заслуги" ни в счет?
    29.03.2017 17:43
    0 | 13

  • peshehod 
    А чем он ещё известен? И кому? И почему выключены комменты к статье по ссылке? Наверно, это особенный автовладелец, более равноудаленный к кому-то?
    29.03.2017 17:50
    0 | 6

    • Proletary 
      Так вы и Цаголова забудете. Известный же дебил. Начало вроде здесь https://vk.com/wall-24684922_59064
      29.03.2017 18:34
      0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        Знатный там паноптикум в комментариях, зачОт.
        29.03.2017 18:58
        0 | 2

  • NPC 
    А что за дом богов и чем он отличился, что говорят что он плохо водит?
    29.03.2017 17:51
    0 | 3

  • Buzzer 
    За ксенон нештатный  ещё сажали бы на 15 суток, а то задрали уже колхозники.
    29.03.2017 18:07
    0 | 5

  • -GIP- 
    Фконтактике пишут, что это лоxапет какой-то, работает в суде секретаршей, а ржавая тоёта мож от дедушки осталась
    29.03.2017 18:47
    0 | 6

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    29.03.2017 19:17
    0 | 7

    • bublik 
      ну в принципе прямое соответствие работы и номеров машины. дешёвые понты никчёмных людишек обличенных хоть какими-то привилегиями. ну и знакомства с "покровителями". "богами" то-есть.
      29.03.2017 19:36
      0 | 3

      • Dobry кrtek 
        ...
        Прикрепленные изображения:
        29.03.2017 19:39
        0 | 3

        • Buzzer 
          Иными словами - ПОПУЛИЗАТОР.
          29.03.2017 20:18
          0 | 0

    • gorik vartanov 
      Номер он получил случайно-просто выпал такой....?????????????????ну или можно послушать сказку про то как он был сначала на копейке, он ее сначала купил а потом на лехус повесил))))
      29.03.2017 19:51
      0 | 0
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