Водителя Лексуса "Дом богов" арестовали за неснятую тонировку, другому выписали штраф

В Тверской области Госавтоинспекция ежедневно ведёт борьбу с незаконной тонировкой. Каждый день только в Твери в среднем останавливают по 15-18 автомобилей с нарушением светопропускания стёкол.

На первый раз водителям предлагают сразу же снять плёнку, либо устранить недостатки в течение 10 дней согласно п.3.1 ст. 12.5 КоАП. Кроме этого, нарушитель обязан выплатить штраф в размере пятисот рублей. Если же водитель этого не делает, то отвечает уже по всей строгости закона: за невыполнение предписания нарушителю грозит новый штраф или арест до 15 суток.

Тем не менее, некоторых водителей такое наказание не останавливает. Известный в Твери водитель Лексуса с узнаваемой надписью «Дом богов» был осужден на 5 суток ареста за невыполнение предписания о снятии тонировки.

Тверским автолюбителям этот водитель давно известен своей неповторимой ездой. С 2012 года в личной копилке автомобилист 21 административное правонарушение, из которых 6 – только за 2017 год.

В очередной раз его остановили 23 января 2017 года. Уровень светопропускания стёкол был нарушен. Водителю выписали штраф 500 рублей и требование о прекращении административного правонарушения. Штраф автомобилист выплатил, а снять тонировку забыл. 22 марта его вновь остановили сотрудники ГИБДД, а вечером того же дня состоялся суд, который вынес решение об аресте нарушителя на 5 суток.

29 марта в Центральном районном суде вынесено ещё одно решение в отношении водителя, не выполнившего требование о снятии тонировки. 31-летнего водителя ВАЗ-2108 остановили 9 марта, светопропускная способность передних боковых стекол составляла 16,6 процентов вместо положенных 70%. Нарушителю выписали штраф и требование об устранения нарушения. Сценарий тот же: штраф водитель оплатил, а требование не выполнил.

28 марта водителя вновь остановили сотрудники Госавтоинспекции. Тонировка на машине осталась, поэтому водитель был задержан. На следующий день суд вынес решение – оштрафовать нарушителя на 500 рублей.

Водитель объяснил корреспонденту ТИА, что просто не успел снять тонировку: сразу после первого предписания он попал в ДТП, машина долгое время стояла на ремонте. Штраф водитель пообещал выплатить, а тонировку снять и впредь не ставить.