Дню Победы посвящается: жители Твери могут рассказать о своих родных на большом экране

В преддверии 9 мая в Твери стартует акция, в рамках которой жители города смогут записать видеообращения и рассказать о своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Принять участие в акции можно двумя способами: самостоятельно записать рассказ о военной службе бабушки или дедушки на мобильный телефон и отправить запись на электронный адрес kinodom880@gmail.com. Во время записи нужно показать отсканированные или сфотографированные портреты человека, которому посвящён рассказ. Желательный хронометраж видеоролика - 1 минута.

Также можно прислать на указанный электронный адрес письмо, кратко пересказав в ней историю службы дедушки/бабушки и оставив номер мобильного телефона. С вами свяжутся и пригласят для записи видеоролика. О времени и месте съёмок будет сообщено заранее.

Все видео будут транслироваться в преддверии 9 мая на экране на улице Трёхсвятская, в День Победы у Обелиска, а также в интернете, сообщает администрация Твери.