В Тверьэнерго прошел круглый стол для крупных застройщиков региона по вопросам техприсоединения к электрическим сетям

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» прошел «День предпринимателя», в котором приняли участие представители руководства энергопредприятия и Ассоциации «СРО «Тверское объединение строителей». Темой мероприятия стало технологическое присоединение объектов жилищного строительства в Тверской области к электрическим сетям.

Встреча проходила в формате диалога. Застройщиков интересовали вопросы как общего характера, касающихся, в частности, новаций в области законодательного регулирования процедуры техприсоединения, так и имеющие непосредственное отношение к региону. Так, речь шла о возможности резервирования на питающих центрах, расположенных в Твери, запасов мощности под будущее строительство. Обсуждались и моменты, связанные с реструктуризацией платежей за технологическое присоединение, а также важностью своевременного обмена документами.

Участники встречи остались довольны ее результатами.

- В наших взаимоотношениях с энергетиками наметилась положительная динамика, в результате чего удалось снять многие острые вопросы – и это радует. Мы благодарим тверской филиал МРСК Центра за открытость и понимание специфики и проблематики нашей отрасли, — выразил общее мнение представителей строительной ассоциации генеральный директор ЗАО СК "Тверьгражданстрой" Сардар Абдуллаев.

- Ориентированность на потребителя - одно из важнейших стратегических направлений в работе филиала, тем более, если речь идет о заказчиках технологического присоединения, чья деятельность играет важную роль в формировании благоприятного социально-экономического климата региона. Мы постоянно улучшаем сервисное обслуживание клиентов, стремимся минимизировать сроки оформления договоров на обслуживание и повысить качество взаимодействия с потребителями, — подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» Вадим Юрченко.