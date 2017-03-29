В Твери представили новый Hyundai Solaris

Официальный дилер Hyundai в Твери "Важная персона – Авто" познакомила в минувшие выходные всех гостей автосалона с новым Hyundai Solaris.

Семейное мероприятие для взрослых и детей, где каждый нашел себе занятие по душе. Дети занимались творчеством, взрослые – «примеряли» Новый Solaris.





Для тест-драйва доступен автомобиль самой полной комплектации Elegance. Она дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине. Экстерьер этой версии Solaris дополнен фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, хромированной отделкой подоконной линии и решетки радиатора, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами.

Записаться на тест-драйв можно по телефону в Твери (4822) 74-74-77

или на сайте http://www.hyundai-vip.ru

Второе поколение самой успешной модели бренда на российском рынке предлагает покупателям современный дизайн, эффективные двигатели и усовершенствованные ездовые характеристики. Каждая деталь новой модели тщательно продумана и создана для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров, а новые эффективные двигатели доставят истинное удовольствие от вождения.

За шесть лет продаж модели в России Hyundai Solaris занял ведущую позицию на рынке. Всего за весь период было реализовано более 640 тысяч автомобилей. В 2016 году Solaris стал абсолютным лидером продаж с результатом в 90 380 единиц. Модель получила признание не только у автомобилистов, но и у экспертов отрасли — Solaris не раз был отмечен наградами авторитетных премий и конкурсов, среди которых «Золотой клаксон 2010», «Лучший бренд EFFIE 2011», «Гран при «За рулем» 2012», «Лучшее авто по версии Рунета» в 2012 и 2014 годах, «Автомобиль года» в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Новый Hyundai Solaris — модель, созданная в ответ на признание российских потребителей, усовершенствованная с учетом их пожеланий

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