tvernews.ru
29 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери представили новый Hyundai Solaris

В Твери представили новый Hyundai Solaris - ТИА
29 Марта 2017 15:46
Автор:

Фоторепортаж

Официальный дилер Hyundai в Твери "Важная персона – Авто" познакомила в минувшие выходные всех гостей автосалона с новым  Hyundai Solaris.

Семейное мероприятие для взрослых и детей, где каждый нашел себе занятие по душе. Дети занимались творчеством, взрослые – «примеряли» Новый Solaris.

 


 

Для тест-драйва доступен автомобиль самой полной комплектации Elegance. Она дополнена датчиками парковки и света, современной навигационной системой с информацией о пробках на дорогах и интеграцией со смартфонами, климат-контролем, функциональным центральным подлокотником, который регулируется по длине. Экстерьер этой версии Solaris дополнен фарами проекционного типа со статичной подсветкой поворотов, светодиодными ходовыми огнями, передними противотуманными фарами, хромированной отделкой подоконной линии и решетки радиатора, 15-дюймовыми легкосплавными дисками и задними дисковыми тормозами.

Записаться на тест-драйв можно по телефону в Твери (4822) 74-74-77
или на сайте http://www.hyundai-vip.ru

Второе поколение самой успешной модели бренда на российском рынке предлагает покупателям современный дизайн, эффективные двигатели и усовершенствованные ездовые характеристики. Каждая деталь новой модели тщательно продумана и создана для обеспечения комфорта и безопасности водителя и пассажиров, а новые эффективные двигатели доставят истинное удовольствие от вождения.

За шесть лет продаж модели в России Hyundai Solaris занял ведущую позицию на рынке. Всего за весь период было реализовано более 640 тысяч автомобилей. В 2016 году Solaris стал абсолютным лидером продаж с результатом в 90 380 единиц. Модель получила признание не только у автомобилистов, но и у экспертов отрасли — Solaris не раз был отмечен наградами авторитетных премий и конкурсов, среди которых «Золотой клаксон 2010», «Лучший бренд EFFIE 2011», «Гран при «За рулем» 2012», «Лучшее авто по версии Рунета» в 2012 и 2014 годах, «Автомобиль года» в 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Новый Hyundai Solaris — модель, созданная в ответ на признание российских потребителей, усовершенствованная с учетом их пожеланий

На правах рекламы

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: Официальный дилер hyundai в Твери важная персона – авто hyundai solaris www.hyundai-vip.ru
Смотрите также:
Комментарии для этого материала отключены
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
79

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
72

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
71

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
68

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Анастасия Волочкова разместила фото с Игорем Руденей и Андреем Белоцерковским в Instagram

2017-03-23 18:17
48

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100