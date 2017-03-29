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В Твери к Пасхе будут торговать куличами и цветами

29 Марта 2017 15:14
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В этом году православная Пасха будет отмечаться 16 апреля. К празднику Христова Воскресения в Твери, начиная с 10 апреля, администрация организует места для торговли куличами и искусственными цветами - почти 50 точек. Работать торговые платки будут с 10:00 до 19:00.  

ПЕРЕЧЕНЬ

мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами

к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»

 

№ п/п

Адрес местонахождения нестационарного объекта

Ассортимент

Вид оборудования

Количество мест

 

Заволжский район

1

Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце)

Искусственные цветы

Палатка

3

2

Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод»(на разворотном кольце)

Пасхальные куличи

Палатка

3

3

Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК»

Искусственные цветы

Палатка

1

4

Улица Хрустальная (на разворотном кольце)

Пасхальные куличи

Палатка

2

5

Улица Коноплянниковой, у дома 20

Пасхальные куличи

Палатка

2

6

Улица Хромова, у дома 10

Пасхальные куличи

Палатка

1

7

Улица Горького, у дома 124

Пасхальные куличи

Палатка

2

8

Улица Горького, у дома 186

Пасхальные куличи

Палатка

1

9

Улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2»

Пасхальные куличи

 

Палатка

2

10

Поселок Литвинки, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры поселка Литвинки»

Пасхальные куличи

 

Палатка

1

11

Улица Маршала Василевского, у дома 17

Пасхальные куличи

Палатка

1

12

Комсомольский проспект, у дома 2/26

Пасхальные куличи

Палатка

2

13

Улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана)

Пасхальные куличи

Палатка

2

14

Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК»

Пасхальные куличи

Палатка

2

15

Улица Паши Савельевой, у дома 48А,остановка «Микрорайон Юность»

Пасхальные куличи

Палатка

2

16

Улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26

Пасхальные куличи

Палатка

2

Московский район

17

Проспект Волоколамский на пересечении с проспектом Победы, у кафе «12 стульев»

Пасхальные куличи

Палатка

2

18

Улица Можайского, у дома  63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр «Мир»

Пасхальные куличи

Палатка

2

19

Улица Орджоникидзе, у дома 48а

Пасхальные куличи

Палатка

2

20

Проспект Победы, у дома 47

Пасхальные куличи

Палатка

1

21

Проспект Победы, у дома 48/29

Пасхальные куличи

Палатка

1

22

Проспект Октябрьский, у дома 51

Пасхальные куличи

Палатка

1

23

Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик»

Пасхальные куличи

Палатка

2

24

Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик»

Искусственные цветы

Палатка

2

25

Волоколамский проспект пересечение с улицей Фадеева, дом 20

Пасхальные куличи

Палатка

2

26

Смоленский переулок, у  дома 8, корп. 2

Пасхальные куличи

Палатка

2

Пролетарский район

27

Проспект 50 лет Октября, у дома 34

Пасхальные куличи

Палатка

1

28

Улица Бориса Полевого, у дома 19а

Пасхальные куличи

Палатка

2

29

Проспект Ленина, у дома 8

Пасхальные куличи

Палатка

2

30

Бульвар Профсоюзов, у дома 2

Искусственные цветы

Палатка

2

31

Бульвар Профсоюзов, у дома 2

Пасхальные куличи

Палатка

2

32

Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески

Пасхальные куличи

Палатка

2

33

Улица Громова, у дома 28, корп.1

Пасхальные куличи

Палатка

2

34

Улица Дружинная, у дома 10

Пасхальные куличи

Палатка

1

35

Улица Ильи Касьянова, у дома 13

Пасхальные куличи

Палатка

2

36

Проспект Калинина, между домами 11 и 13

Пасхальные куличи

Палатка

2

37

Проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной

Пасхальные куличи

 

Палатка

2

38

Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра)

Пасхальные куличи

Палатка

2

 

Центральный район

39

Проспект Чайковского, у дома 37

Пасхальные куличи

Палатка

2

40

Улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище»

Пасхальные куличи

 

Палатка

1

41

Улица Софьи Перовской, у дома 32

Пасхальные куличи

Палатка

2

42

Улица Коминтерна, у дома 67/2 остановка «Автовокзал»

Искусственные цветы

Палатка

2

43

Проспект Чайковского, у дома 102,остановка «Железнодорожный вокзал»

Пасхальные куличи

 

Палатка

2

44

Тверской проспект, остановка «Улица Желябова»

Пасхальные куличи

Палатка

2

45

Тверской проспект, у дома 11

Пасхальные куличи

Палатка

2

46

Тверской проспект, у дома 12

Пасхальные куличи

Палатка

2

47

Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена»

Пасхальные куличи

Палатка

2

48

Проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара»

Пасхальные куличи

Палатка

2
           

 

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Метки: пасха куличи торговля куличами где купить кулич в твери
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