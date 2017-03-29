В Твери к Пасхе будут торговать куличами и цветами

В этом году православная Пасха будет отмечаться 16 апреля. К празднику Христова Воскресения в Твери, начиная с 10 апреля, администрация организует места для торговли куличами и искусственными цветами - почти 50 точек. Работать торговые платки будут с 10:00 до 19:00.

ПЕРЕЧЕНЬ

мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами

к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»