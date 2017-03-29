В Твери к Пасхе будут торговать куличами и цветами

В этом году православная Пасха будет отмечаться 16 апреля. К празднику Христова Воскресения в Твери, начиная с 10 апреля, администрация организует места для торговли куличами и искусственными цветами - почти 50 точек. Работать торговые платки будут с 10:00 до 19:00.
ПЕРЕЧЕНЬ
мест торговли пасхальными куличами и искусственными цветами
к празднику «Светлое Христово Воскресение – Пасха»
|
№ п/п
|
Адрес местонахождения нестационарного объекта
|
Ассортимент
|
Вид оборудования
|
Количество мест
|
|
Заволжский район
|
1
|
Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце)
|
Искусственные цветы
|
Палатка
|
3
|
2
|
Шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод»(на разворотном кольце)
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
3
|
3
|
Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК»
|
Искусственные цветы
|
Палатка
|
1
|
4
|
Улица Хрустальная (на разворотном кольце)
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
5
|
Улица Коноплянниковой, у дома 20
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
6
|
Улица Хромова, у дома 10
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
7
|
Улица Горького, у дома 124
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
8
|
Улица Горького, у дома 186
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
9
|
Улица Академика Туполева, у дома 113, остановка «КСМ-2»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
10
|
Поселок Литвинки, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением «Дворец культуры поселка Литвинки»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
11
|
Улица Маршала Василевского, у дома 17
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
12
|
Комсомольский проспект, у дома 2/26
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
13
|
Улица Горького, напротив дома 19 (у фонтана)
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
14
|
Шоссе Петербургское, у дома 82/2, остановка «ДСК»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
15
|
Улица Паши Савельевой, у дома 48А,остановка «Микрорайон Юность»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
16
|
Улица Скворцова-Степанова, между домами 18 и 26
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
Московский район
|
17
|
Проспект Волоколамский на пересечении с проспектом Победы, у кафе «12 стульев»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
18
|
Улица Можайского, у дома 63, на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Досуговый центр «Мир»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
19
|
Улица Орджоникидзе, у дома 48а
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
20
|
Проспект Победы, у дома 47
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
21
|
Проспект Победы, у дома 48/29
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
22
|
Проспект Октябрьский, у дома 51
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
23
|
Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
24
|
Поселок Химинститута на площади перед муниципальным бюджетным учреждением Дворец культуры «Синтетик»
|
Искусственные цветы
|
Палатка
|
2
|
25
|
Волоколамский проспект пересечение с улицей Фадеева, дом 20
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
26
|
Смоленский переулок, у дома 8, корп. 2
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
Пролетарский район
|
27
|
Проспект 50 лет Октября, у дома 34
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
28
|
Улица Бориса Полевого, у дома 19а
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
29
|
Проспект Ленина, у дома 8
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
30
|
Бульвар Профсоюзов, у дома 2
|
Искусственные цветы
|
Палатка
|
2
|
31
|
Бульвар Профсоюзов, у дома 2
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
32
|
Улица Спартака, пересечение с 4-м переулком Пески
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
33
|
Улица Громова, у дома 28, корп.1
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
34
|
Улица Дружинная, у дома 10
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
35
|
Улица Ильи Касьянова, у дома 13
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
36
|
Проспект Калинина, между домами 11 и 13
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
37
|
Проспект Ленина, у дома 17/3 пересечение с улицей Лизы Чайкиной
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
38
|
Проспект Калинина, остановка «Пролетарка» (в сторону центра)
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
Центральный район
|
39
|
Проспект Чайковского, у дома 37
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
40
|
Улица Софьи Перовской, у дома 1/45 остановка «Суворовское училище»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
1
|
41
|
Улица Софьи Перовской, у дома 32
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
42
|
Улица Коминтерна, у дома 67/2 остановка «Автовокзал»
|
Искусственные цветы
|
Палатка
|
2
|
43
|
Проспект Чайковского, у дома 102,остановка «Железнодорожный вокзал»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
44
|
Тверской проспект, остановка «Улица Желябова»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
45
|
Тверской проспект, у дома 11
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
46
|
Тверской проспект, у дома 12
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
47
|
Тверской проспект, у дома 3, остановка «Библиотека им. Герцена»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
|
48
|
Проспект Чайковского, у дома 7, остановка «Площадь Капошвара»
|
Пасхальные куличи
|
Палатка
|
2
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