524 продовольственные ярмарки проведены в Тверской области с начала года

С начала 2017 года в 22 муниципальных образованиях Тверской области проведены 524 продовольственные ярмарки. Организация таких торговых площадок позволяет покупателям приобрести качественные продукты, а производителям реализовать свой товар.

Развитие малоформатной, мобильной торговли губернатор Игорь Руденя считает одним из приоритетов в экономике сельскохозяйственной отрасли региона.

С 20 по 26 марта в регионе состоялись 44 продовольственные ярмарки, 3 из них в Твери. На торговых площадках областного центра свою продукцию представили 36 сельхозтоваропроизводителей из 10 муниципальных образований: Бежецкого, Калининского, Кашинского, Кимрского, Конаковского, Лесного, Максатихинского, Рамешковского, Старицкого, Торопецкого районов.

На ярмарках традиционно можно было приобрести мясо, в том числе птицы и кролика, мясные полуфабрикаты, копченую рыбу, молоко и молочные продукты, мед, овощи и другие продукты от производителей по доступным ценам.

Министерством экономического развития Тверской области совместно с региональной службой государственной статистики ведется еженедельный мониторинг средних потребительских цен на продукты питания.

По данным Тверьстата, с 20 по 27 марта в регионе отмечено снижение цен на сыры сычужные твердые и мягкие (на 2,13 %), яблоки (на 1,98 %), крупу гречневую-ядрицу (на 1,67 %), сахар-песок (на 1,37 %), пшено (на 1,3 %), вермишель (на 1,16 %). Рост цен наблюдался на лук репчатый (на 2,2 %), масло сливочное (на 1,71 %), картофель (на 1,44 %), молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2 % жирности (на 1,01 %), молоко цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности (на 0,96 %), сообщает правительство Тверской области