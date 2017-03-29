Путин утвердил ограничения трансляций судебных заседаний для СМИ

28 марта президент Владимир Путин подписал закон о запрете трансляции судебных заседаний без разрешения судьи. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены поправки, согласно которым лица, присутствующие на открытом судебном заседании, вправе вести аудио и письменные записи. А вот фотографировать, снимать и транслировать открытые судебные заседания в интернете, по радио и телевидению допускается только с разрешения суда. Кроме того, транслировать заседание на стадии досудебного производства запрещено.
Если разрешение на видео и фотосъемки получено, то судья вправе ограничить по времени и месторасположению.
Комментарии (3)
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fanta
29.03.2017 16:03
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