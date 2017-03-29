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Министерство обороны РФ предоставит военную технику для проведения экспедиции «Калининский фронт» в Тверской области

29 Марта 2017 14:11
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Министерство обороны Российской Федерации предоставит военную технику и имущество для проведения международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт», которая пройдет с 25 апреля по 7 мая неподалеку от деревни Кокошки Ржевского района. Ожидается участие 500-700 поисковиков из областей России и других стран.

Ранее экспедиция переезжала из региона в регион. По инициативе Губернатора Игоря Рудени, Министра культуры РФ Владимира Мединского и при поддержке Президента России Владимира Путина, а также Минобороны России «Калининский фронт» с этого года будет проходить на постоянной основе в Тверской области.

На проведение экспедиции «Калининский фронт» в 2017 году из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей. В региональной казне предусмотрено 5 млн рублей на организацию экспедиции и строительство хранилища для останков, найденных в ходе поисковых работ.

Возможность оказать материально-техническую поддержку «Калининскому фронту» подтвердило Министерство обороны РФ.

В этом году экспедиция «Калининский фронт» выходит на новый, более масштабный уровень. Впервые в экспедиции примет участие всероссийский информационно-поисковый центр, специалисты которого в режиме онлайн будут заносить результаты поисковых работ в базу данных профессионального информационного портала.

Игорь Руденя также поддержал инициативу объединить «Калининский фронт» с федеральным проектом «Дороги Победы». Возможность посетить поисковый лагерь появится у школьников в ходе автобусных экскурсий по объектам военно-исторического наследия российских городов, сообщает правительство Тверской области

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Метки: министерство обороны рф военная техника экспедиция «Калининский фронт»
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