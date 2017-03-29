В Тверской области проводится фестиваль по робототехнике для школьников

В Тверской области стартовал открытый фестиваль по лего-конструированию и робототехнике для школьников «VistaRoboFest».

Первый, заочный этап фестиваля «VistaRoboFest», предусматривает дистанционный творческий конкурс «Техника на службе экологии».

На втором этапе ребят ждут соревнования по робототехнике, где нужно будет продемонстрировать знания и умения в области конструирования и программирования управляемых моделей роботов. Состязания пройдут в четырёх номинациях: «Гонки по линии», «Кегельринг», «Теннис роботов», «Сумо».

Заявки на участие в открытом фестивале по лего- конструированию и робототехнике «VistaRoboFest» принимаются до 2 апреля 2017 года на электронную почту vistarobofest@gmail.ru. Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте vistatver.ru.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса состоится 23 апреля в ДК «Пролетарка», сообщает пресс-служба правительства Тверской области