Пожилого педофила будут судить в Тверском областном суде

11 апреля 2017 года Тверской областной суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Торжокского района. Он обвиняется в совершении преступления «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, ранее имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Из материалов дела следует, что в дневное время 26 июля 2016 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов Торжка, совершил в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера.