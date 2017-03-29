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Пожилого педофила будут судить в Тверском областном суде

29 Марта 2017 13:54
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11 апреля 2017 года Тверской областной суд приступит к рассмотрению  уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Торжокского района. Он обвиняется в совершении преступления «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, ранее имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Из материалов дела следует, что в дневное время 26 июля 2016 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в одном из дворов Торжка, совершил в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера.

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Метки: педофил насилие в отношении детей насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка
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Комментарии (4)

  • hell 
    Кастрировать и изолировать навсегда! А то отсидят и опять за свое...
    29.03.2017 14:35
    1 | 1

  • russs 
    пожилой — См. старый... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. пожилой возраст, старый; средних лет, престарелый, солидный, в летах, поседелый, в возрасте, олдовый, солидного возраста,… …   Словарь синонимов

Солидный, в летах, поседелый, в возрасте, олдовый, солидного возраста педофил!
    29.03.2017 14:38
    0 | 1

  • Net. 
    Таких надо с первого раза кастрировать, и  не дожидаться когда будет 2,3,4...! Вырезать всё с корнем к чёртовой матери, чтоб другим не повадно было.
    29.03.2017 14:57
    1 | 2

  • antiER 
    59 лет, в состоянии алкогольного опьянения... тут в .... лет обижаются...
    29.03.2017 15:13
    0 | 1
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