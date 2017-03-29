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Молодой «предприниматель» несколько раз «продавал» свою квартиру, а вырученные деньги проигрывал

29 Марта 2017 13:24
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В Тверской области осудили 30-летнего жителя Удомли. Мужчина обвинялся в совершении нескольких преступлений.

В феврале 2016 года он  разместил в сети «Интернет» объявление о продаже своей квартиры.  К осужденному обратилась покупательница, которую устроили условия договора купли-продажи.

В апреле потерпевшая внесла на банковский счет, открытый подсудимым на своё имя в целях реализации квартиры, денежные средства в размере 1 600 000 рублей. В этот же день мужчина все деньги и потратил, после чего стал избегать встреч с потерпевшей, так и не заключив договор купли-продажи.

В июне к осужденному по объявлению обратился другой покупатель. Он ввел покупателя в заблуждение, пояснив, что квартира находится в его собственности, ограничений в части продажи недвижимого имущества не имеется. Потерпевший в счет покупки квартиры передал осужденному денежные средства в размере 700 000 рублей в качестве первоначального взноса. Подсудимый эти деньги потратил на игры в сети «Интернет».

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд с учетом позиции государственного обвинителя 30-летнему мужчине назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года.

Материальный ущерб потерпевшей возмещен подсудимым добровольно, а исковые требования о возмещения материального ущерба второму потерпевшему судом удовлетворены в полном объеме.

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Метки: обмна покупателей квартиры мошенник мошенничество тратил деньги на азартные игры
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Комментарии (3)

  • uabumoderoff 
    Непонятен конец сказочной истории.Подсудимый таки выиграл деньги в интернете?
    29.03.2017 13:55
    0 | 5

    • antiER 
      Ну если долги отдал) Правда, может быть он квартиру ещё пару раз продал)
 А что покупатели дебилы? Такие вещи без нотариуса?
      29.03.2017 14:07
      0 | 2

    • horton 
      Ну раз все возместил, то пару-тройку мильёнов выиграл, наверное...)
      29.03.2017 14:09
      0 | 3
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