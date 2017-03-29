Молодой «предприниматель» несколько раз «продавал» свою квартиру, а вырученные деньги проигрывал

В Тверской области осудили 30-летнего жителя Удомли. Мужчина обвинялся в совершении нескольких преступлений.

В феврале 2016 года он разместил в сети «Интернет» объявление о продаже своей квартиры. К осужденному обратилась покупательница, которую устроили условия договора купли-продажи.

В апреле потерпевшая внесла на банковский счет, открытый подсудимым на своё имя в целях реализации квартиры, денежные средства в размере 1 600 000 рублей. В этот же день мужчина все деньги и потратил, после чего стал избегать встреч с потерпевшей, так и не заключив договор купли-продажи.

В июне к осужденному по объявлению обратился другой покупатель. Он ввел покупателя в заблуждение, пояснив, что квартира находится в его собственности, ограничений в части продажи недвижимого имущества не имеется. Потерпевший в счет покупки квартиры передал осужденному денежные средства в размере 700 000 рублей в качестве первоначального взноса. Подсудимый эти деньги потратил на игры в сети «Интернет».

Как сообщает прокуратура Тверской области, суд с учетом позиции государственного обвинителя 30-летнему мужчине назначил наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года.

Материальный ущерб потерпевшей возмещен подсудимым добровольно, а исковые требования о возмещения материального ущерба второму потерпевшему судом удовлетворены в полном объеме.