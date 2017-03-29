На видео попала фура со свиньями, опрокинувшаяся в кювет

ТИА уже писало об этом ДТП: 23 марта в Бежецком районе Тверской области на автодороге Бежецк – Максатиха, в районе д. Филиппково, перевернулся грузовик «Мерседес Бенц» со 180 свиньями. Водитель фуры, проезжая опасный участок дороги, превысил скорость, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Водитель в ДТП не пострадал. Ранее сообщалось, что перевозимые животные в аварии также не пострадали и что животных погрузили в другую фуру. Однако автор видео настоятельно спрашивает у очевидцев происшествия, много ли побилось поросят, жалеет хрюшек. Очевидно, что всё-таки часть животных погибла.