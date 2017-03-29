На автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна изменена схема движения транспорта

В 2017 году в Бежецком районе Тверской области началась реконструкция моста через реку Уйвешь на 145-ом километре автомобильной дороги «Тверь – Бежецк –Весьегонск – Устюжна».

Подрядная организация сделала временную объездную дорогу с покрытием из железобетонных плит. Скорость движения транспорта на данном участке ограничена до 50 километров в час. Мост для движения закрыли.

Согласно контракту, реконструкция моста через реку Уйвешь завершится осенью 2017 года.