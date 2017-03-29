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В Твери сгорел деревянный жилой дом

В Твери сгорел деревянный жилой дом - ТИА
Автор фото Алексей Винилов
29 Марта 2017 11:47
Автор:

Фоторепортаж
Видео

29 марта пожар произошел в одноэтажном деревянном жилом доме по адресу 2-й проезд Нестерова. Как сообщили ТИА в УМЧС по Тверской области, сообщение о возгорании поступило в 10.42. Сам дом разделен на две половины, в одной из которых проживали люди. По информации ведомства, на пожаре никто не пострадал.

Как рассказал ТИА очевидец происшествия Алексей Винилов, дом добротный, выгорел полностью. Восстановлению постройка не подлежит.

Видео группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Роман Серговский.

Автор фото Алексей Винилов:

 

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Метки: крупный пожар пожар в твери горит жилой дом
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Комментарии (3)

  • uabumoderoff 
    На поджог похоже.Этот дом продаётся(продавался)...
    29.03.2017 12:19
    0 | 2

  • russs 
    Застрахуй, халупу, застрахуй!
    29.03.2017 12:32
    0 | 5

  • ЧЕПАЕВ 
    Алкашня, с тремя детями погорела, не благополучные
    29.03.2017 13:03
    0 | 1
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