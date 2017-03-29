В Твери сгорел деревянный жилой дом

29 марта пожар произошел в одноэтажном деревянном жилом доме по адресу 2-й проезд Нестерова. Как сообщили ТИА в УМЧС по Тверской области, сообщение о возгорании поступило в 10.42. Сам дом разделен на две половины, в одной из которых проживали люди. По информации ведомства, на пожаре никто не пострадал.

Как рассказал ТИА очевидец происшествия Алексей Винилов, дом добротный, выгорел полностью. Восстановлению постройка не подлежит.

Видео группы «Подслушано у водителей. Тверь», автор Роман Серговский.

Автор фото Алексей Винилов: