В Твери со стройки на тротуар падают рельсы-палки

В Твери на ул. Макарова строится новый дом. 27 марта читатель ТИА Александр примерно в 8.25 ехал мимо стройки на работу и чуть не попал под падающие рельсы и палки. Эти монтажные элементы грохнулись на тротуар рядом с припаркованными здесь автомобилями. По счастливой случайности никто не пострадал.
Александр рассказал ТИА, что в тот же день позвонил по телефону, указанному на информационном баннере на заборе стройки. Ответственный за происходящее здесь Александр Иванович пообещал читателю, что выяснит все и перезвонит, но обещание не сдержал. Александр обратился в ТИА.
Редакция также связалась с Александром Ивановичем. Мужчина объяснил, что в случившемся виноват ветер, который скинул эти монтажные элементы и повалил забор рядом со строящимся домом. Мужчина объяснил, что эти желтые летящие предметы – не рельсы, а деревянные палки.
ТИА побывало у стройки, действительно, эти рельсы-палки угрожающе нависают над тротуаром и дорогой. Александр Иванович пояснил, иначе никак дом не построить, это монтажные элементы и без них не обойтись.
Комментарии (15)
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AlexR69
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29.03.2017 14:07
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Proletary
29.03.2017 14:22
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BARBAdos
29.03.2017 15:31
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