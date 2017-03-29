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В Твери со стройки на тротуар падают рельсы-палки

В Твери со стройки на тротуар падают рельсы-палки - ТИА
29 Марта 2017 11:41
Автор:

Фоторепортаж
Видео

В Твери на ул. Макарова строится новый дом. 27 марта читатель ТИА Александр примерно в 8.25 ехал мимо стройки на работу и чуть не попал под падающие рельсы и палки. Эти монтажные элементы грохнулись на тротуар рядом с припаркованными здесь автомобилями. По счастливой случайности никто не пострадал.

Александр рассказал ТИА, что в тот же день позвонил по телефону, указанному на информационном баннере на заборе стройки. Ответственный за происходящее здесь  Александр Иванович пообещал читателю, что выяснит все и перезвонит, но обещание не сдержал. Александр обратился в ТИА.

Редакция также связалась с Александром Ивановичем. Мужчина объяснил, что в случившемся виноват ветер, который скинул эти монтажные элементы и повалил забор рядом со строящимся домом. Мужчина объяснил, что эти желтые летящие предметы – не рельсы, а деревянные палки.

ТИА побывало у стройки, действительно, эти рельсы-палки угрожающе нависают над тротуаром и дорогой. Александр Иванович пояснил, иначе никак дом не построить, это монтажные элементы и без них не обойтись.

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Метки: стройка рельсы падают рельсы происшествие в твери
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Комментарии (15)

  • Эго 
    Что такое? Что случилось? Всё вдруг начало падать в нашем городке... банки, дети, стеклянные вывески, кирпичи, рельсы-палки... 
Сильно беспокоюсь за рейтинг, вдруг этот падёж заразный.
    29.03.2017 11:47
    0 | 11

    • Leo-L 
      А я за Александра Ивановича, если он ответственный. Как бы присесть не пришлось, если кому-нибудь "предмет" свалится на голову.
      29.03.2017 11:54
      0 | 7

    • Dimmmer69 
      Массовый падеж даст рост цитируемости во СМИ и приведет к росту медиарейтинга губернатора, ничего вы не понимаете в глобальной политике области :))))  Всё продумано ;)
      29.03.2017 12:17
      0 | 3

    • antiER 
      Идею этой сказки,
А может, и не сказки
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идет строительство
Или подвешен груз.
      29.03.2017 14:28
      0 | 1

  • BARBAdos 
    это все следствие работы администрации города по выдаче разрешений на строительству на платной основе. Тимоха поставил эту работу на коммерческие рельсы - по итогу впендюривают на маленький земельный участок максимально возможный дом, несмотря на нарушение всех строительных норм.

Забор конечно впечатляет - видимо с заброшенного деревенского дома сняли. Все эти "рельсы-палки" фактически выходят за линию забора, а в данном случае еще и ветер помог. 

Представляю мучения жильцов, купивших хаты в этом доме, по парковке авто, учитывая, что там рядом уже 2 14-этажные коробки стоят.
    29.03.2017 12:13
    0 | 5

    • Dimmmer69 
      А когда они все туда заселятся - будет одной пробкой в час пик больше! Делаем ставки?
      29.03.2017 12:18
      0 | 3

      • BARBAdos 
        на Бориса Полевого самый почетный строитель города, коренной тверичанин Абдуллаев строит 17-этажку. Так там на участок 28 соток умудрились вляпать дом площадью (по периметру) 14 соток (вот это мастерство и опыт!) - вот там реально веселуха будет с паркингом, люди наверное около Атака парковаться будут, а может в роще Первомайской...
        29.03.2017 15:39
        0 | 0

  • NPC 
    А где забор с навесом? Или специально обученный человек следящий за движением во время проведения строительных работ?
    29.03.2017 12:18
    0 | 2

    • Woody 
      А забор из профнастила у них в тот же день сдуло. Нервно курим и смотрим на краны...
      29.03.2017 13:22
      0 | 2

      • Uylo_Yobannen 
        Ждёте, когда краны сдует?
        29.03.2017 13:38
        0 | 2

  • bae99 
    Благодаря властям, в Твери намечается еще один илитный район....
    29.03.2017 12:36
    0 | 3

  • Uylo_Yobannen 
    Обычная местечковая стройка. Автор ничего не понимает в национальных традициях.
    29.03.2017 13:06
    0 | 1

  • AlexR69 
    Странно, что стены от ветра не посыпались.
    Прикрепленные изображения:
    29.03.2017 14:07
    0 | 2

    • Proletary 
      Бертран скрепы привезет и все наладится.
      29.03.2017 14:22
      0 | 0

    • BARBAdos 
      качество кладки соответствует качеству забора, но в данном случае дом монолитный, стены не несущие и все это грозит только пешеходам снизу на которых эти кирпичи упасть могут.))
      29.03.2017 15:31
      0 | 0
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