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В Твери стеклянная вывеска чуть не отрезала голову мужчине

29 Марта 2017 11:05
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ЧП произошло 28 марта в 17.20 на ул. Советская. Из-за сильного ветра стеклянная вывеска салона красоты упала на тротуар и разбилась на несколько кусков.

Как рассказал ТИА очевидец Игорь Марченкофф, все случилось на его глазах. Вывеска буквально в нескольких сантиметрах пролетела от мужчины – прохожего, едва не отрезав голову. Доли секунды спасли его от верной гибели. Сам мужчина еще какое-то время постоял около разбившейся вывески, пребывая в шоке. В ужасе была и женщина с ребенком, которая шла в нескольких шагах за мужчиной.

Автор фото Игорь Марченкофф:

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Метки: упала вывеска происшествие в твери вывеска магазина
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Комментарии (8)

  • WennDieSoldaten 
    "Тебе бы не картины, начальник, тебе книжки писать!"(c)
    29.03.2017 11:17
    2 | 5

    • Dimmmer69 
      Избежал смерти, молодец, но это же "Пункт назначения"....
      29.03.2017 12:22
      1 | 1

  • Эго 
    "Ужасы нашего городка"
    29.03.2017 11:24
    0 | 3

  • Leo-L 
    Судя по надписи на окне заведения - 25 лет ничего не падало!
    29.03.2017 11:25
    0 | 9

  • NoName 
    "Марченкофф" - интересно у него прямо в паспорте так написано?
    29.03.2017 12:25
    0 | 7

  • Uylo_Yobannen 
    В световые короба практически никогда не ставят стекло. Применяются полистирол, поликарбонат и другие пластмассы. А голову отрезать, по канонам, должен трамвай с комсомолкой за рулём.
    29.03.2017 12:53
    1 | 6

    • Alx 
      Ну так вроде видно по обломкам, что это не стекло.
      29.03.2017 16:09
      0 | 0

  • blkm 
    Вот если в стеклянную остановку авто  влетит, последствия будут пострашнее, хоть и стекла закаленные. А здесь так - мелочь.
    29.03.2017 13:10
    1 | 3
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