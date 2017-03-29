В Твери стеклянная вывеска чуть не отрезала голову мужчине

ЧП произошло 28 марта в 17.20 на ул. Советская. Из-за сильного ветра стеклянная вывеска салона красоты упала на тротуар и разбилась на несколько кусков.

Как рассказал ТИА очевидец Игорь Марченкофф, все случилось на его глазах. Вывеска буквально в нескольких сантиметрах пролетела от мужчины – прохожего, едва не отрезав голову. Доли секунды спасли его от верной гибели. Сам мужчина еще какое-то время постоял около разбившейся вывески, пребывая в шоке. В ужасе была и женщина с ребенком, которая шла в нескольких шагах за мужчиной.

Автор фото Игорь Марченкофф: