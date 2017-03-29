tvernews.ru
29 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

18-летний житель Торжка, чтобы доказать свою «крутость» товарищам, воровал колбасу и виски

29 Марта 2017 09:35
Автор:

Молодой воришка 21 марта четыре раза наведывался в магазин, где воровал колбасу и алкоголь. Во время последнего «похода» парня задержала полиция. Как сообщает Торжокский городской суд, всего ему удалось вынести три бутылки виски и несколько упаковок колбасной нарезки на общую сумму 2047 рублей.

Как пояснил молодой человек, он выпивал вместе с друзьями, а когда алкоголь закончился, пошел за добавкой. А так как денег не было, решил украсть. К тому же таким образом он показывал свою «крутость» товарищам.

Суд признал молодого человека виновным в совершении административных правонарушений, назначил ему наказание в виде штрафа в размере трёхкратной стоимости похищенного имущества. Общая сумма составила 6142 рубля. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: воровство воровал колбасу воровал алкоголь молодой воришка
Смотрите также:
Комментарии (5)

  • antiER 
    Понты дороже денег)
    29.03.2017 09:40
    0 | 5

  • ckfdf_nhele 
    У нас прекрасная молодежь! А трюки Владислава Белорусова нелепы в своей беспомощности.  Ему народ платит 120 тыр, и нет никакой необходимости чтоб похмелиться воровать.
    29.03.2017 09:46
    0 | 2

  • Leo-L 
    4 раза наведывался в магазин и вынес 3 вискаря и несколько упаковок нарезки. Ну в трех ходках по вискарю с колбасой  выносил, это понятно. А четвертый то раз только за колбасой поперся? Закусона не хватило что ль?)
    29.03.2017 10:00
    0 | 5

  • hell 
    2047x 3 раза= 6141! Откуда рубль прилепили то(6142)?)
    29.03.2017 10:07
    0 | 3

  • russs 
    Торжок становится криминальной столицей региона: тут тебе и автовор пойманный за руку, и коррупированная заведующая детсада, а теперь ещё и колбасно-висковый крадун. 
Ржев с Кимрами посрамлены! Куда смотрят златошвеи??? Самый знаменитый новотор современности - в ах... в недоумении.
    Прикрепленные изображения:
    29.03.2017 10:33
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

В Твери запрещённый митинг против коррупции проходит под "экологическими лозунгами"

2017-03-26 14:10
133

На "экологическом" митинге против коррупции в Твери никого не задержали

2017-03-26 17:47
91

В полиции объяснили, почему зарезавший собаку живодёр вовсе не жестокий

2017-03-28 09:50
72

Врач-педиатр из тверской глубинки о преступлениях в системе здравоохранения, районной медицине и о том, как трудно быть Богом

2017-03-27 12:42
71

"Самое трогательное фото": объявляем голосование!

2017-03-28 14:15
69

24 марта - День борьбы с депрессией. Ударим по зелёной тоске любимыми анекдотами!

2017-03-24 13:34
68

Как быть с дорогами, которые есть только на бумаге?

2017-03-22 11:43
60

Пользователи соцсети ополчились на Собчак за то, что она рекламировала оскандалившуюся чёрную икру из Ржева

2017-03-24 11:40
52

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100