18-летний житель Торжка, чтобы доказать свою «крутость» товарищам, воровал колбасу и виски

Молодой воришка 21 марта четыре раза наведывался в магазин, где воровал колбасу и алкоголь. Во время последнего «похода» парня задержала полиция. Как сообщает Торжокский городской суд, всего ему удалось вынести три бутылки виски и несколько упаковок колбасной нарезки на общую сумму 2047 рублей.

Как пояснил молодой человек, он выпивал вместе с друзьями, а когда алкоголь закончился, пошел за добавкой. А так как денег не было, решил украсть. К тому же таким образом он показывал свою «крутость» товарищам.

Суд признал молодого человека виновным в совершении административных правонарушений, назначил ему наказание в виде штрафа в размере трёхкратной стоимости похищенного имущества. Общая сумма составила 6142 рубля.