В Спирове осудили мужчину, который убил и расчленил топором собутыльника

Спировский районный суд Тверской области вынес приговор мужчине, который убил и расчленил топором знакомого. В 2015 году гражданин Рулевский у себя дома в посёлке Спирово распивал спиртное со знакомым, личность которого пока не установлена. Когда алкоголь закончился, они пошли за добавкой.

На обратном пути у поля в районе улицы Красноармейская мужчины повздорили, и подсудимый набросился на собутыльника со складным ножом. От удара клинком в туловище пострадавший упал на землю, а Рулевский прыгнул на него сверху, затем неоднократно ударил его руками и ногами по телу, а потом неизвестным предметом - по голове. Чтобы скрыть следы убийства, мужчина сходил домой за топором и лопатой, отрубил жертве ноги и закопал останки.

Суд признал Рулевского виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в колонии строго режима.